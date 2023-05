ASCOLI PICENO – “Sicurezza: prevenzione e repressione dei fenomeni criminali”, questi gli argomenti che saranno al centro del seminario promosso per lunedì 8 maggio , dalle 14.30 alle 16.00, nella sede di Ascoli Piceno, da Federfarma Ascoli .

Intento è analizzare con i titolari delle farmacie della provincia gli aspetti qualificanti del Protocollo Sicurezza sottoscritto con la Prefettura di Ascoli.

Patrizia Righetti come presidente provinciale ha sottolineato che l’iniziativa “si inserisce nell’ambito delle azioni per realizzare una sempre più efficiente attività di controllo a tutela delle farmacie, intendiamo successivamente organizzare corsi di formazione per i titolari della provincia”. Precisa inoltre che “ un recente Rapporto Intersettoriale sulla Criminalità Predatoria, informa che nelle Marche e nella nostra provincia negli ultimi anni si è assistito, fortunatamente, ad un decremento del fenomeno a danno delle farmacie, ma è fondamentale mantenere comunque alta l’attenzione”.

Il momento di confronto è finalizzato ad un interscambio di informazioni sui fenomeni legati alla criminalità per delineare azioni e progetti condivisi con la Prefettura e le Forze dell’Ordine ; saranno presenti per i carabinieri il Tenente Colonnello Vincenzo Orlando e per la Polizia di Stato il Vice Questore Aggiunto Vincenzo Alfano.

Federfarma Ascoli, per voce della dottoressa Righetti, ha informato che “è intento della rete delle farmacie operanti nel Piceno, definire una stretta collaborazione per la promozione e diffusione dell’utilizzo di sistemi di sicurezza con l’installazione ed eventuale ammodernamento della videosorveglianza nelle farmacie”. Auspicio di Federfarma Ascoli è che “i titolari delle farmacie possano ricevere utili suggerimenti e stimoli per migliorare le dotazioni di sicurezza”.