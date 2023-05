SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’importante figura professionale del Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici è in grado di realizzare gli interventi rivolti alla conservazione, al rinnovamento, al rifacimento di elementi, spazi, architetture vegetali del giardino, padroneggiando le tecniche, i materiali e le modalità di messa a dimora, cura, prevenzione e rigenerazione degli elementi vegetali dai quali sono composti.

Realizza interventi di restauro, conservazione, manutenzione e gestione dei giardini e parchi storici nell’ambito del verde pubblico e privato, rispettando le forme originarie del giardino, valorizzando le peculiarità storiche, di cultura materiale, architettoniche, ambientali, paesaggistiche, di relazione.

Il corso “Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici”, completamente gratuito (finanziato dalla Regione Marche – PNRR Missione 1, Componente 3, Misura 2, Investimento 2.3 “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU), è organizzato da Piceni Art For Job SCC (accreditato dalla Regione Marche per lo svolgimento di attività formative) in collaborazione con Istituto Tecnico Agrario “Celso Ulpiani” e Università Politecnica delle Marche Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali.

Il corso è articolato nei seguenti moduli, per un totale di 360 ore d’aula e 240 ore di stage:

Elementi di botanica e fisiologia vegetale

Tecniche di lavorazione del terreno e di coltura delle componenti vegetali

Progettazione del verde: disegno e rilievo di giardini e parchi storici

Normativa di settore e organismi di tutela dei giardini e parchi storici

Normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in ambito agricolo

Gestione, restauro, conservazione e recupero dei parchi e giardini storici

Tecniche di prevenzione e cura fitosanitaria delle componenti vegetali

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di qualifica professionale EQF 4, profilo n. 231, ai sensi del della DGR n. 1412 del 22/12/2014 e s. m. i. (Repertorio Regionale dei Profili Professionali).

Le domande d’iscrizione possono essere presentate entro e non oltre il 31 maggio 2023.

Bando e modulo di domanda sono scaricabili da: www.scuoladartigianato.it



Per ulteriori informazioni:

Piceni Art For Job SCC

tel. 0735 657562

formazione@artforjob.it – www.artforjob.it