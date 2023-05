CUPRA MARITTIMA – Il 21 Aprile, presso la Sala Consiliare del Comune di Cupra Marittima, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Centro EUROPE DIRECT Regione Marche, ha inaugurato il nuovo “SPORTELLO EUROPA GIOVANI” – punto locale decentrato del Centro EUROPE DIRECT Regione Marche, una finestra sull’Europa dedicata ai giovani e alle imprese del nostro territorio. Numerose le testimonianze intervenute, la prima tra tutte quella del Senatore Guido Castelli, collegato da remoto, che da sempre ha sostenuto l’importanza di portare l’Europa nella realtà nazionale e locale. Infatti, il Senatore – promotore dell’iniziativa a livello regionale – afferma che “…la dimensione europea è una costante dell’agire umano che riguarda tutte le fasce d’età e a questo scopo sono funzionali i Centri EUROPE DIRECT, luoghi, punti, momenti d’informazione che consentono di entrare naturalmente in contatto con l’UE e ne garantiscono l’alfabetizzazione…”.

Successivamente, dopo un breve saluto introduttivo del Sindaco, Alessio Piersimoni, è intervenuto l’Assessore Regionale allo Sviluppo economico, Andrea Maria Antonini, il quale ha sottolineato l’importanza di “…coinvolgere sia i giovani che le imprese nella dimensione europea in modo da renderli consapevoli delle molteplici opportunità di cui potrebbero usufruire…”. Al termine del suo intervento infatti sono state presentate due testimonianze che hanno raccontato il proprio percorso di formazione e lavoro in Europa e in Italia grazie alla sinergia tra Programmi europei, Regione Marche e Centri EUROPE DIRECT.

Davide Pellei, il primo “testimonial”, imprenditore turistico cuprense – proprietario dell’hotel “Baia marina” e dello chalet “SeaLife” – ha condiviso con il pubblico, presente in sala e in streaming, il suo percorso di crescita personale e professionale realizzato grazie ad un Corso biennale del Sistema “ITS Marche” (ossia degli Istituti Tecnici Superiori delle Marche) per “Hospitality management” nel settore turistico, appunto. Davide Pellei ha raccontato come, grazie al corso completamente finanziato dai Fondi Europei (dal Fondo Sociale Europeo nello specifico), abbia potuto affinare le proprie competenze e la conoscenza dei propri “competitors” a livello nazionale ed internazionale, migliorando pertanto la propria competitività sul mercato turistico.

L’Assessore alla Cultura di Cupra Marittima, Daniela Luciani, ha colto pertanto l’occasione per portare a conoscenza del pubblico le numerose opportunità che offre il Fondo Sociale Europeo (“FSE Plus” 2021-27), all’interno della Programmazione europea 2021-2027, per poter completare la propria formazione/qualificazione professionale, migliorando le proprie competenze e quindi la propria posizione competitiva nel mondo del lavoro. Oltre ai Corsi “ITS” sopra menzionati, vanno citati pertanto anche i Corsi “IFTS” (“Istruzione e Formazione Tecnica Superiore”) e i Corsi “IFP” (ossia di “Istruzione e Formazione Professionale”, alternativi agli Istituti Tecnici Professionali); di particolare interesse per giovani laureati sono poi i contributi per frequentare, in Italia o all’estero, Master a pagamento, ma anche l’opportunità offerta dalle Borse di ricerca e dai Dottorati innovativi di coniugare studio e ricerca, come completamento della propria formazione, con l’ingresso nel mondo del lavoro. Molto richiesti sono infine – e non solo dai giovani, bensì anche da disoccupati di ogni fascia d’età – i contributi per “creazione d’impresa” e avvio di start-up innovative, nonché molte altre opportunità di cui possono beneficiare tutti i cittadini dell’UE, non solo di giovane età.

Pertanto, la rete dei Centri EUROPE DIRECT – come ampiamente spiegato dalle Dott.sse Barbara Fioravanti e Marisa Celani – insieme ai punti locali decentrati, come quello di Cupra Marittima, operano attivamente su tutto il territorio marchigiano, creando una fitta rete di scambi di opportunità tra le Marche e l’Europa. Infatti, lo “SPORTELLO EUROPA GIOVANI” condivide non solo opportunità di stage, formazione e lavoro all’estero per i nostri giovani, bensì anche le opportunità di formazione e crescita professionale sopra citate, che si possono cogliere rimanendo nel proprio territorio, grazie ad apposite misure finanziate con i Fondi Europei (illustrate durante l’evento), tra cui anche bandi di finanziamento per attività produttive, commerciali, turistiche ecc.

La seconda testimonianza è di una giovane 30enne, Benedetta Giungi, che in collegamento online da Barcellona, ha raccontato la sue molteplici esperienze formative e lavorative all’estero – Europa e America Latina – realizzate sia durante gli studi universitari che subito dopo, grazie ai programmi europei Erasmus e Leonardo (quest’ultimo, inserito oggi in ERASMUS Plus, prevedeva borse per stage in azienda), più una Borsa di studio per stage con l’Associazione internazionale “AIESEC”; esperienze che le hanno permesso già da laureanda di entrare subito nel mondo del lavoro e che pertanto hanno reso la sua candidatura più competitiva rispetto a molti suoi coetanei quando, uscita dall’Università, ha affrontato e superato prove e colloqui di selezione per lavorare in aziende multinazionali, presso cui quindi ha sempre lavorato in questi 6 anni successivi alla laurea, con cambi di azienda e sede di lavoro, per poi trasferirsi a Barcellona dove oggi vive e lavora per un’azienda tedesca leader nel settore High Tech. E’ però sempre vivo in lei il desiderio di tornare in Italia e magari aprire un’attività in proprio!

Poi, come già anticipato dall’Assessore regionale Antonini nel corso del suo intervento introduttivo, il funzionario regionale Andrea Sergiacomi, collegato online, ha presentato il Progetto “PRESÌDI” promosso dalla Regione Marche, a cui il Comune di Cupra Marittima ha aderito rispondendo al relativo bando regionale. Sergiacomi ha evidenziato che l’erogazione dei servizi previsti inizierà presto, per maggio/giugno, con la presenza periodica del “Facilitatore Digitale” – sia presso lo Sportello Europa Giovani, sia presso i locali della Biblioteca Comunale – il quale sarà al servizio della comunità per assistenza alla fruizione di servizi digitali messi a disposizione dalla PA (o da altri soggetti), come pure per organizzare corsi di avvio/perfezionamento all’uso delle moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT).

A conclusione dell’evento, il Sindaco ha ricordato che “…questa “Antenna decentrata” sul territorio cuprense del Centro EUROPE DIRECT Regione Marche apre per il momento come “Sportello Europa Giovani”, ma con l’obiettivo – a suo tempo annunciato nel nostro Programma elettorale – di diventare nel tempo, grazie ad una formazione appropriata delle risorse umane che possiamo dedicarvi, un “Ufficio Europa” rivolto a tutti i cittadini, comprese le imprese, per fornire informazioni su opportunità e bandi europei a 360°.” Ha tenuto a precisare, inoltre, che “…le opportunità offerte dall’Europa per i giovani, veicolate e divulgate grazie al Centro regionale EUROPE DIRECT, non riguardano solo la possibilità di compiere esperienze di formazione, stage, lavoro all’estero – come abbiamo visto nel corso dell’evento – bensì offrono anche la possibilità di completare e migliorare la propria formazione rimanendo in Italia e anzi nel proprio territorio, come pure di fare esperienze formativo-lavorative presso aziende del territorio particolarmente innovative che, in partnership con Enti pubblici, Università e altro, investono risorse in “Ricerca & Sviluppo” e per la crescita professionale delle Risorse Umane.”