SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultima gara in casalinga a della stagione per la Samb che affronterà l’Avezzano domenica 7 maggio alle ore 15 allo Stadio “Riviera delle Palme”.

Lo scorso anno i biancoverdi hanno partecipato al campionato di Eccellenza Abruzzo classificandosi in prima posizione a 75 punti guadagnandosi la promozione in Serie D.

L’ultimo precedente con la Samb risale al 21 dicembre 2022 allo “Stadio dei Marsi” quando i rossoblu si sono imposti per 0-1 grazie al calcio di rigore realizzato da Vita. L’ultimo precedente al “Riviera” risale al 13 settembre 2015 quando la squadra rivierasca allenata da Beoni vince per 1-2 in rimonta grazie ai gol di Salvatori e Barone su penalty che hanno risposto all’iniziale vantaggio marsicano firmato da Di Massimo.

Nel campionato in corso la formazione di Scorsini è posizionata al dodicesima posto a 40 punti a sole tre lunghezze di vantaggio sul Roma City, in piena zona play-out.

I risultati ottenuti fino ad oggi sono i seguenti: 11 vittorie, 7 pareggi e 15 le sconfitte giunti alla 33^ giornata.

Sono 35 i gol segnati e 39 quelli subiti e con queste statistiche l’Avezzano è la quar squadra con il miglior attacco del girone e rientra nella top 5 delle difese che ha subito meno gol.

Giocatori da tenere d’occhio: Mateus Ribeiro Dos Santos, attaccante classe 1990 che ha segnato più di 200 gol in 350 presenze in carriera. Nella scorsa stagione, valida per la promozione in Serie D il centravanti brasiliano ha messo a segno 29 gol in 32 presenze. Nel campionato attuale ha segnato 10 gol e servito 7 assist. Tra l’altro il bomber era vicino a vestire la maglia rossoblu nel mercato invernale della stagione 2015-2016, quando indossava la maglia del Chieti.

Una sfida che per la Samb non vale nulla in termini di classifica ed obiettivi ma per i marsicani può valere una stagione intera e certamente daranno del filo da torcere per arrivare quanto meno al pareggio che regalerebbe la salvezza.