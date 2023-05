CUPRA MARITTIMA – Lo scorso 27 marzo, è deceduta la Signora Emidia Marchei. I figli hanno mandato una lettera di ringraziamento alla Casa di Riposo Ciccarelli di Cupra Marittima. Di seguito le loro parole di gratitudine per la coordinatrice Romina Caminonni, il direttore Raffaele Volpi e tutto lo staff della struttura.

Noi figli, Adamo, Cinzia, Gianfranco e Silvia, vogliamo esprimere un particolare ringraziamento alla Direzione, alla Coordinatrice Romina e a tutto il personale della Casa di Riposo, per tutte le attenzioni, le cure e l’affetto che avete dato a nostra madre.

Le siete stati vicini come una grande famiglia, la sua seconda famiglia, confortandola, curandola fisicamente e moralmente. Voi sapete come consolare e regalare sorrisi ad una persona anziana: con una parola, un bacio, un abbraccio, una carezza e molte altre attenzioni, tra cui “il piacere del caffè”, che non negate mai a nessuno.

Durante questo anno e ancora più negli ultimi mesi di aggravamento, abbiamo potuto constatare la grande professionalità del personale e le cure amorevoli che sono state assicurate a nostra madre. Standole vicino l’avete fatta sentire amata e le avete dato quel sorriso che non dimenticheremo mai.

Avevamo capito subito che mamma era in buone mani e sappiamo che avete tutti contribuito a farle vivere in serenità, nonostante i suoi tanti problemi, l’ultimo anno della sua vita.

Non smetteremo mai di esservi riconoscenti: grazie!