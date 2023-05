MONTEPRANDONE – L’Associazione Mosso Piceno Odv la Bottega della Fotografia, nel ambito del corso di fotografia, organizza un incontro con Mario Pignotti e i suoi racconti di viaggio.

Nato a Ripatransone nel 1950, Mario Pignotti si trasferisce nel 1974 a Londra come prima esperienza lavorativa, dopo un lasso di tempo rientra a San Benedetto del Tronto, dove ad oggi vive

Appassionato di qualsiasi forma d’arte figurativa: pittura, cinematografia, fotografia. Fotografa da oltre 40 anni dopo l’acquisto della sua prima reflex manuale. Da autodidatta compie le prime esperienze sul campo, al fine di capire tutti i meccanismi che racchiudono il segreto di una buona immagine, dal rapporto tempi-diaframmi e l’utilizzo dei vari obiettivi, sbagliando molto ma imparando dagli errori, inizia ad ottenere i primi risultati positivi. Proveniente quindi dalla “Old School”, tra pellicole e diapositive, dove la non immediatezza immagine, comportava nottate in camera oscura, quest’ultima spesso arrangiata in bagno, per sviluppo e stampa della fotografia. Sulla base di questa esperienza maturata, nel 2004 si converte alla fotografia digitale, e con essa approccia nuovi generi: foto di viaggio, paesaggio e fotografia astronomica. Negli ultimi anni l’interesse fotografico si è spostato anche verso la fotografia naturalistica e di avifauna

L’evento si terrà mercoledì 10 maggio, alle ore 21, nella Nuova Sala Riunioni, in piazza dell’Unità a Centobuchi. Patrocinato dal Comune di Monteprandone, l’incontro è aperto a tutti, soci e non, e ad ingresso gratuito. In allegato la locandina. Per info *MossoPiceno-Bottega Fotografica ODV* Presidente Simone Petrelli _Tel: 333 2911067