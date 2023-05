SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il capitano della Samb Beach Soccer, Luca Addarii, è uscito vittorioso con la maglia del Marsiglia nella Alicante International Cup nello scorso weekend e aggiunge un altro trofeo alla sua bacheca. Data l’opportunità abbiamo deciso di intervistarlo anche in vista della nuova stagione con la Sambenedettese Beach Soccer che sarà impegnata in Coppa Italia e in Campionato.

I rossoblu saranno impegnati nella prima tappa proprio a San Benedetto dal 31 maggio al 3 giugno per poi proseguire a Vasto dall’8 all’11 giugno per la Coppa Italia, a Catania dal 12 luglio al 15 luglio, a Cirò dal 20 luglio al 23 luglio per poi concludere a Viareggio dal 28 luglio al 30 luglio per le finali.

Luca è arrivato un altro trofeo da aggiungere alla tua bacheca. Ci racconti la tua esperienza con la maglia del Marsiglia e come è arrivata questa chiamata? Quanto conta per te questo Torneo Internazionale?

“Vincere è sempre bello, soprattutto quando lo fai all’estero, ho giocato con il Marsiglia già lo scorso anno nella World Winners Cup e mi hanno richiamato per fare questo torneo in Spagna nell’ultimo weekend. Ho accettato subito, soprattutto perché fa sempre bene giocare delle partite di livello in vista dell’inizio della stagione”.

Per te è stata la prima esperienza all’estero? Se no, quali altre maglie hai vestito?

“Per me è una delle tante vissute: ho vestito in passato anche le maglie della Dinamo Batumi (Georgia), Bsc Chargers (Svizzera), Grap Portugal, Boca Gdansk (Polonia), Steaua Tiraniana (Spagna), Royals Dusseldorf (Germania) e Marsiglia Beach Team (Francia) per ultima, tutte più o meno nella Euro Winners Cup, la Champions del Beach Soccer, o altre competizioni internazionali”.

Questo torneo è stato sicuramente anche un modo per potersi “riattivare” in vista del Campionato e della Coppa Italia con la Samb Beach Soccer. Sei carico per riprendere questo cammino dove hai vinto di tutto?

“Esatto, l’ho sfruttato per vedere il mio livello di preparazione dopo essere stato fermo qualche mese a causa di un incidente. Ripartire dopo un anno non è mai facile quindi mi ritengo soddisfatto. La vittoria del trofeo è sicuramente un buon punto di ripartenza per questa nuova stagione”.

Ora il Campo Rodi sarà la nuova casa della Samb Beach Soccer. Cosa ne pensi a riguardo? Secondo te la Beach Arena era più vantaggiosa? Ti è dispiaciuto doverla “abbandonare”?

“A parer mio la Beach Arena in spiaggia era un fiore all’occhiello per tutta la città. Giocare affianco al mare è tutta un’altra cosa ed era facilmente raggiungibile per i turisti e i tifosi.

A malincuore l’abbiamo dovuta lasciare ma ci adatteremo subito a questa nuova casa e speriamo di riempirla nei giorni della tappa per le nostre gare”.

Cosa ti aspetti da questa nuova stagione ormai alle porte? Vedi una squadra favorita?

“Il livello del campionato si è alzato molto ma in passato abbiamo fatto conoscere la Samb e la città di San Benedetto in tutta Italia ed Europa grazie ai nostri successi. Non siamo mai partiti come favoriti”.

Quali obiettivi hai per questa stagione?

“Vogliamo arrivare in fondo in ogni competizione come sempre. L’obiettivo è quello di creare un qualcosa che rimanga, far crescere i giovani talenti del posto che si appassionano a questo sport, sperando che un giorno potranno essere miei compagni sul campo”.

Questo è il tuo dodicesimo anno in rossoblu ed indossi anche la fascia da capitano. Cosa vuol dire per te indossare questa maglia e quale è il tuo ricordo più bello?

“Si sono dodici anni e un po’ mi sento vecchio – ride ndr – È dal duemilaundici che indosso questa maglia e ho sempre fatto una scelta di cuore. La fascia di capitano mi responsabilizza ma allo stesso tempo mi rende orgoglioso del lavoro fatto in questi anni.

Il ricordo più bello che ho è la vittoria della Finale Scudetto in casa nel duemiladiciassette contro il Catania con conseguente triplete. È un ricordo storico e impensabile, che penso sia quasi irripetibile. Gol sotto la nord ed emozioni indescrivibili”.