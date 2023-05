L’AQUILA – Si è costituito alla Polizia il cittadino marocchino sfuggito alla cattura in un blitz antidroga eseguito pochi mesi fa dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano. Segue la nota:

«Nella giornata del 3 maggio, operatori del Settore Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano hanno dato esecuzione al provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino marocchino, di anni 37, emesso dal locale Tribunale su richiesta della Procura.

L’uomo, ritenuto il capo degli spacciatori, attivamente ricercato in quanto era sfuggito alla cattura nel corso dell’operazione antidroga che portò all’arresto di altri tre connazionali eseguita dalla Polizia Giudiziaria del Commissariato nel decorso mese di marzo a Celano è stato individuato in virtù del materiale probatorio sequestrato in quella circostanza di luogo e di tempo.

Nel pomeriggio di ieri, l’arrestato maturava l’intenzione di interrompere la clandestinità costituendosi presso lo Studio Legale del suo Avvocato di fiducia.

Accompagnato in Ufficio, dopo le formalità di rito, lo straniero è stato condotto presso la Casa Circondariale di Avezzano ove dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A cessate esigenze di giustizia verrà valutata la posizione sul territorio nazionale del cittadino extracomunitario».