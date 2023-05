MONTEPRANDONE – L’Amministrazione comunale di Monteprandone organizza anche per l’estate 2023 i centri estivi.

Il centro estivo per la scuola dell’infanzia è rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni e si terrà presso la scuola di via Borgo da Monte, nel mese di luglio con due diversi turni, dal 3 al 14 luglio e dal 17 al 28 luglio, dalle ore 8:30 alle ore 13, per un numero massimo di 40 iscritti a turno. Non è prevista la somministrazione del pasto.

Il centro estivo per la scuola primaria e secondaria di primo grado è rivolto ai bambini e ai ragazzi che hanno frequentato quest’anno scolastico o frequenteranno il prossimo anno scolastico le scuole primaria e secondaria di primo grado.

Le attività ricreative si terranno presso la scuola primaria di via Benedetto Croce dal 19 al 30 giugno, dal 3 al 14 luglio e dal 17 al 28 luglio, con tre diversi turni per un numero massimo di 70 iscritti a turno.

La novità di quest’anno per i bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado consiste nella possibilità di chiedere l’iscrizione per tutta la giornata, dalle ore 8:30 alle ore 19, con consumo del pasto oppure solo per il mattino (dalle ore 8:30 alle ore 13), solo per il pomeriggio (dalle ore 14:30 alle ore 19) con o senza consumo del pasto.

Il trasporto per entrambi i centri è a carico dell’utente. È previsto il pagamento di un contributo per ciascun turno di due settimane le tariffe, differenziate in base all’ISEE, in base alla tipologia di servizio scelto, al numero di figli frequentanti il centro e al fatto di essere residente, sono consultabili sul sito del Comune di Monteprandone www.comune.monteprandone.ap.it.

La domanda dovrà essere presentata, su apposita modulistica scaricabile dal sito del Comune, dal 5 al 29 maggio 2023 con UNA SOLA delle seguenti modalità: via e-mail a protocollo@comune.monteprandone.ap.it; via P.E.C. a comune.monteprandone@emarche.it. Solo in caso di assoluta impossibilità ad utilizzare le modalità sopraindicate, la domanda potrà essere consegnata a mano esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo – Delegazione Comunale di via delle Magnolie a Centobuchi.

Non saranno accolte le domande che perverranno prima delle ore 00.00 del 5 maggio. Le domande saranno accettate secondo l’ordine cronologico di presentazione, con priorità per i residenti di Monteprandone e per i richiedenti la frequenza per l’intera giornata. A parità di condizioni, ai disabili è consentita l’iscrizione contestuale a più turni di frequenza.

Qualora i richiedenti fossero interessati all’iscrizione a più turni di frequenza dovranno contattare l’ufficio solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, fissata per il giorno 29 maggio. Eventuali domande presentate dopo la scadenza del termine saranno accolte solo in caso di disponibilità di posti.