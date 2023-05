TORTORETO – In Tortoreto (TE), i Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo, unitamente ad un’unità cinofila del Nucleo di Chieti, a seguito di mirati servizi tendenti a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, traeva in arresto un cinquantacinquenne, residente in zona, ritenuto presunto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’uomo già noto alle forze dell’ordine, veniva controllato in una zona ove notoriamente avviene lo spaccio di stupefacente, sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di grammi 5 di cocaina. L’uomo in un primo momento cercava di opporsi alla perquisizione e in seguito cercava di darsi alla fuga ma veniva prontamente bloccato dai Carabinieri.

La perquisizione veniva estesa all’abitazione dell’uomo ove l’unità cinofila con il cane di nome “Bagheera”, un pastore tedesco di tre anni, rinveniva in vari punti dell’alloggio: grammi 216 di eroina suddivisa in due confezioni; grammi 70 di cocaina suddivisa in cinque confezioni; un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento in dosi dello stupefacente. Tutto il materiale rinvenuto veniva sottoposto a sequestro.

L’arrestato espletate le formalità di rito è stato ristretto presso il carcere di Teramo a disposizione della Procura della Repubblica di Teramo che dirige le indagini.