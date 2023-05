SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 5 maggio alle 21 presso il Palazzetto “S. D’Angelo” la Sambendettese Calcio a 5 affronterà la Truentin Lama per la Finale Play-Off ma la Questura di Ascoli Piceno dopo dei sopralluoghi ha verificato la non agibilità della struttura e si è deciso che la gara si disputerà a porte chiuse.

“La A.S. Sambenedettese Calcio a 5 comunica che, a seguito dei sopralluoghi effettuati all’interno del Campo Sportivo “Sabatino D’Angelo” ed in relazione al numeroso pubblico previsto per la finale playoff, verificata quindi la non agibilità della struttura ad accogliere un numero di spettatori superiore alle 30 unità, di concerto con la questura di Ascoli Piceno si dispone che la sfida tra Samb Calcio a 5 e Truentin Lama si giochi a porte chiuse.

Per questo, per permettere ai numerosi tifosi di poter godere al meglio del match, la partita verrà trasmessa sulla nostra pagina Facebook dalle ore 21″.