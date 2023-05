SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comune di San Benedetto del Tronto ha pubblicato l’avviso pubblico per i contributi a favore delle famiglie residenti finalizzati all’abbattimento dei costi relativi alla frequentazione dei Centri ricreativi estivi accreditati. Il Centro ricreativo estivo è un servizio fondamentale sia per il supporto ai genitori impegnati in attività lavorative sia per la promozione del benessere psico-fisico e relazionale dei minori.

Possono fare domanda famiglie residenti che abbiano figli dai 3 ai 17 anni a cui intendono far frequentare uno dei Centri estivi riconosciuti dal Comune e che abbiano un ISEE inferiore a 17.000 euro. Sono previsti contributi che vanno dai 40 agli 80 euro a settimana in base alle varie fasce di reddito.

Per i ragazzi in situazione di handicap, ciascun ente gestore dei Centri accreditati garantirà l’assistenza di base per i minori diversamente abili, fatta salva la possibilità, per i casi particolarmente complessi, valutati dai servizi territoriali, di richiedere un supporto educativo al Comune. Ovviamente le famiglie con bambini e pre-adolescenti disabili avranno l’occasione di usufruire sia dell’assistenza che del contributo.

Anche per quest’anno viene riconfermato il contributo massimo ai bambini provenienti dalle zone di guerra dell’Ucraina e ai bambini in affido.

La scadenza è fissata alle ore 12 del 29 maggio, avviso e modello di domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Altri avvisi pubblici”.

“Per i centri estivi del 2023 abbiamo voluto garantire una continuità ai benefici economici concessi durante lo scorso anno – afferma l’assessore ai servizi sociali Andrea Sanguigni – in modo da assicurare ai bambini e ai ragazzi la possibilità di sviluppare quelle occasioni di socializzazione che sono davvero importanti e che sono il primo elemento di valore delle attività estive”.