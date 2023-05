GROTTAMMARE – La cerimonia di premiazione del 14° concorso letterario “Città di Grottammare – Franco Loi” si terrà sabato 6 maggio presso il Teatro delle Energie, a partire dalle ore 15:30.

Lo hanno annunciato questa mattina in una conferenza stampa i componenti dell’associazione organizzatrice “Pelasgo 968”, sottolineando la grande partecipazione riscontrata anche quest’anno. Per i giurati non sarà stato affatto semplice esaminare e giudicare gli oltre mille elaborati, di vario genere, giunti per il concorso.

La premiazione sarà dedicata, oltre a Franco Loi, al tema della pace e a presentare l’evento sarà un trio tutto al femminile: Jessica Balestra, Giovanna Frastalli e Loredana Lipperini, conduttrice del programma “Fahrenheit” in onda su Rai Radio 3.

Il premio Omphalos “autismo&famiglie” quest’anno sarà ricevuto dai genitori di Mattia Luconi, il bambino autistico scomparso nella tragica alluvione che colpì il nord delle Marche nel settembre 2022.

La giuria del quattordicesimo dopo aver esaminato le opere pervenute ha decretato i seguenti vincitori nelle varie sezioni in cui è articolato il Premio:

SEZIONE “A” POESIA INEDITA IN LINGUA ITALIANA

Casadei Monia con la poesia “Di quello che non so”

SEZIONE “B” POESIA INEDITA IN VERNACOLO

Rossi Attilio con la poesia “Adess a-i ven la neuit”

SEZIONE “C” RACCONTO SAGGIO BREVE INEDITI

Giuseppe Leuzzi con il racconto “Il nastro rosso”

SEZIONE D1 LIBRO EDITO DI POESIA

Farabbi Anna Maria con l’opera “La via del poco”

SEZIONE LIBRO EDITO DI NARRATIVA/SAGGIO

Bugiolacchi Francesca con l’opera “Per nessuna ragione”

SEZIONE “E” OPERA PRIMA EDITA VINCITORE

Sambati Antongiulio con l’opera “Parlando al melograno”

SEZIONE “F” LIBRO INEDITO

Pacinotti Cristina con l’opera “Il ritorno del cerchio”

PREMIO SPECIALE GIALLOGROTTAMMARE

Pinto Ciro con l’opera “Mimma”

PREMIO SPECIALE OMPHALOS AUTISMO E FAMIGLIE MATTIA LUCONI

Marchesini Francesca con l’opera “Allo spirito tra le radici”

PREMIO SPECIALE MIGLIOR SAGGIO

Bondi Daniele con l’opera “Q-nlp”

PREMIO SPECIALE ROMANZO STORICO

Introna Federica con l’opera “La regina guerriera”

PREMIO SPECIALE ROTARY CLUB HPR-MIGLIORE ROMANZO STORICO DEL TERRITORIO

Camplese Marcello con l’opera “Alfa e omega”

PREMIO MIGLIOR OPERA FANTASY

Renaldini massimo con l’opera “Elania e l’essenza di stramonio”

PREMIO DANIELE DONATI MIGLIOR OPERA A TEMATICA SOCIALE

Raffo Silvio con l’opera “Gli angeli della casa”

PREMIO SPECIALE LETTERATURA PER RAGAZZI

Demi J.E con l’opera “Prima del piccolo principe”

PREMIO SPECIALE PELASGO 968 PER UN’OPERA DEDICATA A FRANCO LOI

Toffanetti Rudy con l’opera “Franco Loi – l’erede del sole”

PREMIO SPECIALE METRICA

Cossu Marisa con la poesia “Un’altra estate”

PREMIO SPECIALE DEDICATO AL TEATRO

Ansaldo Fabrizio con l’opera “La signora degli scarafaggi”

PREMIO SPECIALE CITTÀ DI GROTTAMMARE ALLA CARRIERA

Piersanti Umberto

I nomi dei giurati di questa edizione:

Filippo La Porta, Loredana Lipperini, Elena Malta, Rossella Frollà, Domenico Parlamenti, Marta Fossa, Roberto Ciavarro, Francois Morlupi, Maria Rosaria De Simone, Francesco Gemito, Valentina Olivieri, Vincenzo di Bonaventura, Vittorio Verducci, Paolo Montanari, Sonia Giovannetti, Giovanna Frastalli, Massimo Lugli, Giovanni D’Alessandro, Grazia Mandrelli, Fabiano Massimi, Massimo Gezzi, Alessandro Morbidelli, Filippo Massacci, Eleonora Rimolo, Giuseppe Gerbino.