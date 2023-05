GROTTAMMARE – Dopo i successi al teatro Mercantini di Ripatransone e al teatro di Monte Vidon Corrado, c’è grande attesa per il primo appuntamento della stagione estiva di Cabaret show, in programma sabato 20 maggio, alle ore 21, a Montefiore dell’Aso per la festa di Santa Lucia.

Il format comico, a cura dell’associazione Lido degli Aranci, vedrà alla conduzione la performer Gloria Conti e sul palco, oltre agli intermezzi musicali, il comico ‘Nduccio e il ventriloquo Andrea Fratellini, vincitore dell’edizione 2020 di Italia’s Got Talent. Un format di cabaret e musica che da anni sta riscuotendo grande successo in tutta la provincia ascolana e non solo e che è molto richiesto sia per i teatri che per le feste di piazza con l’intento di intrattenere gli spettatori. Questo format si trasferirà poi ad Ascoli Piceno, Cupra Marittima, Sant’ Egidio alla Vibrata, Civitella del Tronto e in tante altre località marchigiane e abruzzesi.

Il 15 maggio, inoltre, i dirigenti dell’associazione grottammarese Lido degli Aranci si trasferiranno a Roma per la prima tappa delle selezioni nazionali di “Nuovi Comici” del 38° Festival di “Cabaret Amore Mio!”, dando così il via anche quest’anno a una nuova edizione di uno dei più longevi concorsi comici italiani.