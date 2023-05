CUPRA MARITTIMA – Questa settimana il cinema Margherita di Cupra Marittima celebra la bellezza e l’attualità dei grandi classici con due film di genere molto diverso, ma entrambi considerati due opere cult: “Toro scatenato” e “Frankenstein junior“.

Capolavoro di Martin Scorsese, “Toro scatenato” mette in scena la storia tormentata del pugile italo americano Jack La Motta, soprannominato Il toro del Bronx, che ripercorre tutta la sua carriera sul ring e il contesto di violenza, con tutti i suoi demoni, da cui il personaggio proviene e che lo condiziona inevitabilmente. “Frankenstein junior” di Mel Brooks, invece, è una parodia del classico romanzo horror, un film così ricco di scene, citazioni, sequenze e battute ormai sedimentate nella memoria culturale di tutti e imparate a memoria che solo la visione collettiva in sala, in cui si ride e ci si emoziona insieme, può celebrarne l’umorismo brillante ed esilarante.

Sul grande schermo, inoltre, anche il grande cinema italiano con “Il sole dell’avvenire“, l’ultimo film di Nanni Moretti, campione d’incassi al botteghino, per ridere e piangere tra Battiato, Jacques Demy, critiche sagaci a Netflix e autocitazioni morettiane e con il film di Pupi Avati “La quattordicesima domenica del tempo ordinario”, un’opera intrisa di malinconia, musica e leggerezza che volge lo sguardo alla Bologna degli anni ’70 e che si dispiega con la stessa nostalgia di un album fotografico.