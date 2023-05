SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un fine settimana da sogno per la Riviera Samb Volley, con le due formazioni impegnate nei campionati di Serie C che hanno scritto una piccola pagina di storia del club rossoblu. Prosegue il sogno della Farmacia Amadio, che porta a casa gara 1 della semifinale playoff contro Appignano. In una Palestra Curzi ricolma di entusiasmo, i rossoblu si sono imposti 3-2 al termine di un match ricco di sorpassi e controsorpassi, fino al quinto set ha visto trionfare i ragazzi allenati da Coach Rocco Netti.

Compie un’impresa pazzesca l’Happy Car Rsv, che ribalta la sconfitta dell’andata contro un’ottima Fano e strappa il golden set, decisivo per qualificarsi alle semifinali playoff. Nonostante la sconfitta dell’andata, le ragazze di coach Maurizio Medico hanno saputo rimettersi in carreggiata con una prestazione tecnica e caratteriale da categoria superiore.

Serie C Maschile

Farmacia Amadio Rsv – Aurora Appignano 3-2 (25-21, 23-25, 21-25, 25-22, 15-12)

Il commento di coach Rocco Netti: “È stata una gara combattutissima, proprio come ci aspettavamo: Appignano si conferma squadra molto difficile da affrontare. Siamo riusciti a portare a casa molto bene il primo set, ma gli avversari hanno avuto la forza di risistemarsi e rimontare fino al 2-1. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, perché sono stati bravi a rimanere concentrati e a riprendere il filo della gara, aggiudicandosi il set decisivo. È la prima volta in questa stagione che abbiamo la meglio su Appignano, segno di un processo di miglioramento costante nel corso della stagione.

Sottolineo la meravigliosa e rumorosa cornice di pubblico, che ci ha spinto alla vittoria con un tifo incessante: siamo circondati da un entusiasmo che non si vedeva da tempo. Ci attende ora una settimana di duro lavoro per correggere ciò che ha funzionato meno: sappiamo che troveremo un ambiente altrettanto caldo, vogliamo vendere cara la pelle e proseguire nel nostro sogno”.

Serie C Femminile

Happy Car Rsv – Adriatica Fano 4-0 (25-18, 25-17, 30-28, 15-13)

Le parole di coach Maurizio Medico: “Le ragazze hanno tirato fuori il coniglio dal cilindro con una partita strepitosa. In due anni che conosco questo gruppo non ho mai visto una prestazione del genere: abbiamo macinato gioco dal primo all’ultimo pallone, senza farci condizionare dalla sconfitta dell’andata. Non ho parole per esprimere la mia felicità nel veder giocare queste ragazze: quando scendono in campo, creano un clima meraviglioso.

Abbiamo entrambe le squadre di serie C in semifinale play off: non è mai successo nella nostra storia e sono fiero di far parte di questa società. Ora ci aspetta una sfida difficilissima contro Battistelli Pesaro. Giocheremo come sappiamo, mettendo tutto in campo e prendendoci dei rischi, pur conoscendo la forza delle avversarie. Dal primo allenamento mi sono reso conto di quanto sia speciale il gruppo che alleno: è stata compiuta una grande impresa, continuiamo a sognare!”.