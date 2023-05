SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Comune di San Benedetto, l’ingegner Mauro Bellucci è stato nominato capo dell’Area Lavori Pubblici. Segue la nota:

«Nella giornata di martedì 2 maggio si è ufficialmente insediato a capo dell’Area Lavori Pubblici del Comune l’ingegner Mauro Bellucci. Laureato in ingegneria Civile all’Università di Bologna, Bellucci è stato Dirigente per il Comune de L’Aquila, dove ha presieduto l’Area Tecnica Ambiente e Territorio fino al 2018 per poi passare a occuparsi del Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport.

Il nuovo dirigente è stato ricevuto dal sindaco Antonio Spazzafumo che gli ha rivolto i migliori auguri di buon lavoro da parte dell’Amministrazione comunale tutta.

L’incontro è stato inoltre occasione per fare il punto sulle attività a cui il nuovo dirigente dovrà sovrintendere, prima fra tutte la riqualificazione dell’area dell’ex-stadio “Ballarin”».