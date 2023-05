SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Salute e valorizzazione del territorio al centro dell’ultima iniziativa promossa dai pensionati della CNA di Ascoli Piceno, che sabato 29 aprile hanno fatto tappa a San Benedetto per una camminata nel parco naturalistico della Sentina.

Con i suoi incantevoli scorci e i paesaggi unici nel panorama regionale, la riserva naturale sambenedettese ha fatto da sfondo a un’interessante mattinata dedicata alla prevenzione e all’ambiente, volta a promuovere le bellezze naturali della Sentina attraverso una piacevole passeggiata lungo la costa adriatica.

Accompagnati da una guida naturalistica, dalla responsabile CNA Pensionati Ascoli Piceno Anna Rita Pignoloni e dal presidente Alvaro Cafini, gli associati hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa trascorrendo un paio d’ore all’aria aperta in una suggestiva camminata nella natura incontaminata della Sentina.

Al termine del percorso, la convivialità della pausa pranzo nella fattoria Ferri ha rappresentato la conclusione ideale di una mattinata trascorsa all’insegna di salute e cultura, due cardini che l’associazione territoriale di Ascoli promuove ogni giorno affiancando imprenditori e artigiani nella quotidianità della sfera professionale e non solo.

«Siamo molto felici di aver dato vita a una preziosa occasione per conoscere più a fondo il nostro meraviglioso territorio attraverso un’interessante camminata naturalistica – afferma Alvaro Cafini – Fare attività all’aperto è di fondamentale importanza a ogni età e, in questa occasione, abbiamo fortemente voluto abbinare prevenzione e salute alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale del Piceno. L’ottimo riscontro in termini di presenze e feedback positivi testimonia la bontà di iniziative di questo tenore, che con l’arrivo della bella stagione riproporremo anche nelle prossime settimane».

«La nostra associazione ha scelto di promuovere un’interessante passeggiata nella natura – dichiara Anna Rita Pignoloni – utile a conoscere più da vicino il paesaggio e la storia di questo territorio particolarmente fertile alla foce del Tronto, di proprietà del Comune di Ascoli in seguito alla donazione della famiglia Sgariglia. Grazie al prezioso contributo della nostra guida e dei volontari della riserva, la passeggiata ha previsto un interessante e per certi versi sorprendente percorso fino alla spiaggia. Grazie al contributo dei nostri sponsor, l’obiettivo è proseguire in questa direzione nella riscoperta del nostro territorio, dal mare alla montagna. A questo proposito, abbiamo già in programma a luglio un’escursione sulla Montagna dei Fiori, per la quale contiamo su un riscontro altrettanto positivo da parte dei nostri associati».