SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 5 Maggio 2023, alle ore 17.30 si terrà presso l’auditorium “Tebaldini” il Convegno dal titolo “Attività Fisica Adattata: promozione del benessere e mantenimento dell’autonomia nelle cronicità”. L’iniziativa, promossa da UTES – Università di Tutte le Età e del Tempo Libero, avrà come relatore il dottor Alfredo Fioroni, direttore U.O.C. Medicina Riabilitativa dell’AST di Ascoli Piceno.

L’Attività Fisica Adattata (AFA), è una serie di programmi di esercizio fisico, non sanitari , svolti in gruppo ed appositamente disegnati per svariate condizioni croniche. L’attività mira alla prevenzione ed al contenimento della della disabilità legata alla all’invecchiamento ed è rivolta anche ai pazienti che hanno avuto dei problemi durante la riabilitazione o che hanno terminato il percorso riabilitativo che quindi devono fare molta attività motoria di mantenimento.

I cittadini sono invitati a partecipare.