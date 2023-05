FERMO – Controlli dei Carabinieri per contrastare il consumo e lo spaccio di droghe. Segnalati sette assuntori, sequestrati 140 grammi di cocaina e soccorso un giovane in overdose di eroina. Segue il comunicato:

«Nei giorni scorsi i Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno incrementato l’attività repressiva con particolare riferimento ai fenomeni di spaccio e consumo di stupefacenti, specie nelle zone più esposte al fenomeno, spesso luoghi di ritrovo di giovani dediti anche a risse.

Nel corso del servizio, a Montegranaro i Carabinieri della Stazione hanno concentrato l’attenzione lungo la via Elpidiense Sud, nei pressi della fermata degli autobus. E’ qui che è stato individuato un giovane, trovato in possesso di circa due grammi di hashish, segnalato quale assuntore alla Prefettura di Fermo.

Analogamente a Porto San Giorgio i militari della Stazione hanno fermato e controllato un ligure, a bordo della propria autovettura, in località Lido Tre Archi, rinvenendo nella sua disponibilità tre involucri con alcuni grammi di cocaina. L’uomo è stato segnalato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e la sua patente ritirata.

Sempre in località Lido Tre Archi i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Fermo hanno fermato un giovane di Recanati mentre tentava di disfarsi di uno “spinello” artigianale contenente sostanza stupefacente tipo “hashish”. Anche in questo caso è scattata la segnalazione alla Prefettura. Stessa sorte per un giovane di Altidona, fermato per un controllo a Porto Sant’Elpidio e trovato in possesso di circa 3 grammi di hashish. Nel territorio di Montegiorgio i militari della Stazione di Monte San Pietrangeli, nel corso del servizio a largo raggio, hanno invece rinvenuto una busta in cellophane al cui interno vi erano circa 90 grammi di “cocaina”, verosimilmente occultata da spacciatori e destinata alla cessione a terzi. Sono in corso approfondimenti investigativi per risalire a chi ne aveva la detenzione.

A Torre San Patrizio sempre i militari della Stazione Carabinieri di Monte San Pietrangeli hanno fermato e controllato un giovane del posto, già noto, trovandolo in possesso di circa 1 grammo di cocaina. Sempre a Torre San Patrizio è stato fermato un giovane di Fermo trovato in possesso di un grammo di cocaina. Entrambi sono stati segnalati all’Autorità prefettizia.

Intanto gli uomini della Stazione Carabinieri di Falerone sono intervenuti nel corso della notte in un’abitazione di un giovane di Amandola, dove lo stesso aveva accusato un malore a seguito di verosimile overdose da assunzione di sostanza stupefacente, del tipo eroina. Il giovane, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato presso l’ospedale di Fermo.

Nell’ambito del mirato servizio, a Porto Sant’ Elpidio (FM), i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Fermo hanno rinvenuto, accuratamente celati 15 involucri termosaldati in cellophane, contenenti “cocaina” per un peso pari a circa 50 grammi nonché 7 grammi di eroina. La sostanza, occultata da spacciatori e destinata alla cessione a terzi, è stata sequestrata e tolta dal mercato».