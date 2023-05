SAN BENEDETTO DEL TRONTO -La Sambenedettese Calcio a 5, venerdì 5 maggio alle ore 21 presso il Palazzetto “S. D’Angelo”, si appresta ad affrontare la Finale Play-off contro la Truentin Lama, che si è qualificata dopo aver battuto nella Semifinale per 2-3 la Bocastrum United. La vincente della Finale del girone accederà alla Finale Regionale che varrà la promozione in Serie C2.

In Finale Regionale si affronterà una squadra tra le vincenti della Finale Play-Off degli altri 5 gironi o una squadra tra le perdenti dei play-out in Serie C2.

Segue il comunicato diffuso dalla società rossoblu.

“San Benedetto si appresta a vivere un venerdì sera di grande calcio a 5 in virtù del big match tra i rossoblu ed il Truentin Lama valevole per la finale play off provinciale di serie D.

Da qui l’appello del presidente Collini: “Vogliamo dedicare alla città una vittoria importante ed è per questo che abbiamo bisogno del vostro sostegno. Venerdì sera alle ore 21 coloriamo il Sabatino di rossoblù e tutti insieme spingiamo la squadra alla vittoria, fondamentale per arrivare alla finale play off regionale in cui ci giocheremo l’accesso alla serie C”.

Noi con voi, voi con noi forza Samb”.