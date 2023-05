SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Parte venerdì 12 maggio, alle ore 17,30, presso la sala consiliare del comune di San Benedetto del Tronto, la rassegna storica a cura dell’associazione Alchimie d’arte, con il patrocinio dell‘amministrazione comunale. Ad inaugurarla sarà l’apertura della collettiva d’arte “Frammenti di Emozioni”, che rimarrà in esposizione fino al 12 giugno.

Seguirà la presentazione del libro “La svastica del cielo” di Massimo Moscato, il primo dei tre autori che saranno ospiti della rassegna. Interverrà il critico d’arte Giuseppe Bacci; le letture saranno affidate alla voce di Sonia Burini; modereranno l’incontro Domenico Parlamenti, presidente di Alchimie d’Arte, ed Enrica Consorti.

” La svastica del cielo” è un thriller storico intrigante e appassionante con protagonista l’investigatore Jaques Damato; il libro, di cui è già pronto il sequel, che uscirà entro la fine di quest’anno, è stato presentato lo scorso anno al Salone del Libro di Torino.

Massimo Moscato è nato e vive a Terni. Per oltre quarant’anni ha svolto la professione di odontotecnico e ha tenuto corsi e conferenze in tutto il mondo. Oltre a essere un collezionista di antiquariato neoclassico del periodo Impero francese e Biedermeier austriaco, da un anno e mezzo si cimenta anche nella pittura ad acquarello ed esporrà anche in quest’occasione nella sala consiliare di San Benedetto dopo aver esposto alla RoccArt di Firenze.