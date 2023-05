SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con un 3-5-2 Ciampelli riesce a tenere la squadra più alta senza perdere la copertura. Un po’ sfortunati gli orange a prendere due gol da calcio piazzato e trovarsi davanti il muro dell’ottimo Gagliardini, il portiere del Tolentino, che è sicuramente il migliore in campo.

Testa 5,5: Non ha avuto occasioni per intervenire. La punizione di Vitiello all’angolo è stata imprendibile.

Rovinelli 6: Nel tridente difensivo fa la sua parte.

Sensi 6: Gioca con consapevolezza, blocca gli avversari in diverse occasioni.

Zoboletti 6: Prestazione onesta, anche se il ragazzo ha fatto vedere di meglio.



Pasqualini 5: Contribuisce a far salire la squadra, ma non è determinante per il gioco.

Rossi 5: Si perde un po’ al centrocampo, non la migliore delle sue prestazioni.

Evangelisti 5,5: Offre qualche spunto ma alla fine è inconcludente.



Clerici 6: Ha avuto diverse occasioni e ne sbaglia clamorosamente tre, un gol, almeno, lo porta a casa.

Petrini 5,5: Onestamente, si è dato molto da fare, ma il suo gioco non sempre è stato efficace.



Napolano 6: Una prestazione nettamente al di sotto della sua media, ma suggerisce il gol e da dei grattacapi all’impenetrabile portiere avversario.

Spagna 4,5: Non c’è. Fa solo un tiro neutralizzato dall’ottimo Gagliardini.

Dalla panchina:

Finori 5: Si lascia beffare da Vitiello.



Passalacqua 5: La sua entrata nel secondo tempo è quasi ininfluente.



Battista 5: Non ha fatto vedere un granché contro una squadra che, tutto sommato, non ha grandi talenti per contrastarlo.

D’Alessandro sv

Buonavoglia 5: Sostituisce Rossi al 35° del secondo tempo, ma non riesce ad entrare in partita.