POTENZA PICENA: Giacchetta, Telloni, Capitani, Zuchi, Rossini, Dutto, Vecchione (10′ st Abbrunzo), Wahi, Pietrani (35′ st Micheli), Mancini, Avallone (41′ st Nardacchione).

A disposizione: Natali, Fini, Savoretti, Mosquera, Giaccaglia, Morbidelli, Abbrunzo. Allenatore Giuseppe Santoni

ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni, Fabi Cannella, Veccia, De Cesaris (34′ pt Picciola), Guerrero, D’Intino, Tedeschi, Galli, Travaglia (38′ st D’Angelo), Liberati.

A disposizione: Filipponi, Russi, Di Luca, Di Salvatore, Pietropaolo G., Fares, Iovannisci. Allenatore Salvatore Fusco

POTENZA PICENA – L’Atletico Centobuchi trova un buon punto pareggiando per 0-0 contro Potenza Picena dopo i tanti legni colpiti da entrambe le parti.

Il primo squillo è dei biancazzurri al 2′ pt con Veccia che da calcio d’angolo trova il colpo di testa di Galli sul primo palo ma la sfera finisce a lato di poco. Al 10′ pt c’è un calcio di punizione sempre per gli ospiti battuto a sorpresa da Liberati verso la porta ma Giacchetta compie un miracolo e smanaccia in angolo. Al 18′ pt arriva la prima occasione per il Potenza Picena: Telloni dalla destra crossa in mezzo per Pietrani che devia a botta sicura ma Beni si supera con un intervento super.

Poco dopo sempre i giallorossi si rendono pericolosi: Pietrani servito in area di rigore dopo un cross fa la sponda per Vecchione, che a pochi metri dalla porta, conclude ma il pallone si stampa sulla trasversa. Nel finale di primo tempo si rivedono gli uomini di Fusco: prima con un tiro di Liberati che viene deviato in angolo da Giacchetta e poi con il palo di Galli dopo un ottimo cross di Veccia da calcio di punizione. Si va a riposo sullo 0-0.

La prima occasione del secondo tempo la hanno gli uomini di Santoni con Telloni che dalla corsia destra prova il tiro e la sfera sbatte sull’incrocio dei pali. Dopo una buona parte della seconda frazione che è stata molto combattuta arriva una palla gol per l’Atletico Centobuchi: al 34′ st Liberati servito in area prova il sinistro sul palo lontano ma Giacchetta ancora una volta si supera tuffandosi sulla sua destra. A recupero quasi scaduto ancora biancazzurri in avanti: Veccia dalla sinistra batte il calcio di punizione in area e trova il colpo di testa di Liberati ma il pallone si stampa sulla traversa dopo una leggera deviazione di Giacchetta.

Un buon punto su un campo difficile per i biancazzurri che salgono a 46 punti in classifica.