SAN BENEDETTO – Non potevamo non raccontare il tradizionale pranzo organizzato dal presidente dell’Itb Italia Giuseppe Ricci, a cui la nostra redazione ha avuto l’onore di partecipare. Come al solito erano presenti gli amici della ciurma di marinai storici: Luciano Paolini detto “Cozzaro Nero”, Pietro Rosetti detto “Bistecca”, il cantante Biagio Mignini detto “Celentano” e molti altri invitati.

Non potevano mancare due vecchie glorie della Samb degli anni 70: Maurizio Simonato e Gregorio Basilico.

Tra pesce fresco, risate, musica e divertimento, si è riscoperta anche quest’anno la vera essenza sambenedettese