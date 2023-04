SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Riviera per Porto d’Ascoli-Tolentino.

NOTE

Bellissima giornata di sole, campo in buone condizioni.

FORMAZIONI

PORTO D’ASCOLI (3-5-2): Testa (45′ Finori), Petrini (02), Pasqualini (60′ Battista), Sensi, Rossi (80′ Buonavoglia), Napolano, Zoboletti (05), Evangelisti (03), Rovinelli (02, 45′ Passalacqua), Clerici (72′ D’Alessandro), Spagna. All. Davide Ciampelli. A disp. Verdesi, Curzi, Cudini, Sowe.

TOLENTINO (4-4-2): Gagliardini, Lattanzi (04), Massarotti (02), Gori (85′ Giulli), Stefoni (03), Nagy (01), Tizi (70′ Bruffa), Marcelli, Moscati (03, 50′ Nacciarriti), Papaserio, Vitiello. All. Gianfranco Zannini. A disp. Giorgi, Di Biagio, Ciottilli, Blanco, Piermartini, Corrado.

ANGOLI

4-0

AMMONITI Rovinelli (P) Vitiello (T) Marcelli (T) D’Alessandro (P) Rossi (P) Lattanzi (T)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

3′ Buona chiusura di Rovinelli su Moscati che aveva puntato l’area di rigore.

6′ Grandissima giocata di Evangelisti che con un controllo a seguire perfetto manda in bambola mezza difesa cremisi, arriva sul fondo e la mette forte in mezzo, Clerici non arriva per pochissimo.

9′ Botta di Napolano dai 20 metri, Gagliardini chiude i pugni e respinge.

10′ Rovinelli interviene in ritardo su Moscati al limite dell’area, punizione e giallo per il classe ’02.

11′ PUNIZIONE PERFETTA DI VITIELLO: Tolentino in vantaggio, Testa immobile. 0-1.

15′ Ancora Tolentino, destro di Nagy dal limite fuori di poco.

21′ Vitiello salta Zoboletti in area di rigore e finisce a terra, per Gianni di Reggio Emilia è giallo per simulazione.

27′ Bella azione di Clerici che arriva sul fondo e si guadagna un corner, sugli sviluppi Rovinelli prova l’incornata ma la palla è sul fondo.

32′ TUTTO PARI: Napolano premia l’inserimento perfetto di Clerici in area di rigore, il 23 controlla e col sinistro batte Gagliardini. 1-1.

36′ Insiste il Pda, mancino di Rossi in area murato da Gori.

40′ Grande azione personale di Evangelisti che si fa tutto il campo palla al piede ma poi non riesce nello scarico su Napolano.

44′ Brivido per il Pda, destro di Nagy alto di un nulla sugli sviluppi di un calcio da fermo.

45′ Segnalati 5′ di recupero, giustificati dal tempo che è occorso per medicare Nagy colpito alla testa.

45’+3′ Bel contropiede del Pda che però non riesce ad arrivare al tiro, un po’ macchinoso.

45’+5′ Non succede più nulla, finisce 1-1 il primo tempo.

SECONDO TEMPO

45′ Doppio cambio per Ciampelli: fuori l’acciaccato Testa e l’ammonito Rovinelli per Finori e Passalacqua.

47′ Scatto straripante di Clerici sulla fascia che mette in mezzo un cioccolatino per Rossi, il tiro del numero 8 è respinto da Gagliardini.

50′ GRAN BOTTA DI EVANGELISTI: Gagliardini super in angolo.

52′ Cross di Zoboletti per Spagna che gira di testa ma non trova lo specchio. Buonissimo Pda ora.

55′ Altro destro da fuori provato da Evangelisti, stavolta alto.

58′ Cross di Nacciaritti per Vitiello, Finori blocca agilmente.

60′ Dentro Battista per Pasqualini nel Pda. Petrini passa a sinistra.

63′ ZOBOLETTI VICINO AL GOL: su un calcio di punizione di Napolano, il giovane classe ’05 costringe Gagliardini agli straordinari. Meriterebbero il gol ora gli orange.

65′ Si fa vedere anche il Tolentino, colpo di testa di Nacciarriti alto di poco.

68′ Angolo per il Pda. Nulla di fatto sugli sviluppi.

73′ Ad un passo dal gol Battista, sull’invito di Rossi. Chiuso in angolo sul più bello.

76′ 1-2 TOLENTINO. Punizione dal limite conquistata dal Tolentino, giallo anche per Rossi. Vitiello ci riprova e segna anche questa volta.

79′ Punizione per il Porto d’Ascoli, dalla stessa mattonella in cui nel primo tempo Vitiello ha segnato. Napolano calcia sulla barriera.

82′ Destro di Napolano da posizione defilata, ancora attento Gagliardini in assoluto il migliore in campo degli ospiti.

85′ PARATA CLAMOROSA DI GAGLIARDINI: Napolano da due passi di testa colpisce a botta sicura ma il numero 1 cremisi salva tutto.

87′ ALTRO MIRACOLO: gran destro di Spagna, Gagliardini si allunga e mette in angolo.

90′ Ultimi 4′ di recupero.

90’+2′ Buonavoglia prova la soluzione alla disperata dalla distanza, ma la sfera termina alta.

90’+4′ Finisce qui, un ottimo Porto d’Ascoli perde subendo due tiri in porta su punizione. Tolentino che può sperare ancora in una clamorosa salvezza.