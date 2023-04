NOTE: Stadio “Bianchelli”, Senigallia. Cielo sereno, campo in buone condizioni. Samb in bianco, Senigallia in rossoblù

ANGOLI: 7-2

AMMONITI: Conson (S) 16′ pt

ESPULSI:

MARCATORI: Vita (S) 9′ pt, Pesaresi (V) 3′ st e 29′ st, Baldini (V) 9′ st e 21′ st, Marini (S) 34′ st, Cardella (S) 45+1′ st

FORMAZIONI

VIGOR SENIGALLIA: Roberto; Tomba, Marini, Magi Galluzzi, Bartolini; Mancini, Gambini, Baldini; Kerjota, Pesaresi, Balleello

A disposizione: Sarti, Olivi, Lazzari, Mori, Bucari, Nardone, Marcucci, Pesaresi, Vrioni

Allenatore: Aldo Clementi

AS SAMBENEDETTESE: Guerrieri; Viscardi, Conson, Agostinone, Luzzetti; Proia, Favo, Angiulli; Marras, Feliz Rabacal, Vita

A disposizione: Marone, Cardella, Sciarra, Amato, Mauthe, Scarponi, Del Moro, Karkalis, Alboni

Allenatore: Manolo Manoni

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Inizia il match

2′ Attacca la Vigor con un’azione che avrebbe potuto sorprendere la difesa rossoblù

4′ Conclusione pericolosa degli uomini di Manoni: il mancino di Angiulli non centra lo specchio

5′ Corner per i padroni di casa

5′ Ancora calcio d’angolo

9′ SAMB IN VANTAGGIO! ANCORA DIEGO VITA! Il numero 11 rossoblù trafigge il portiere avversario Roberto concludendo con il destro

12′ Provano a farsi vedere in avanti gli uomini di Clementi

16′ Fallo sul talentuoso albanese Kerjota, ammonito Conson

18′ Punizione per i padroni di casa

20′ Si fa vedere nuovamente la squadra di Manoni: conclusione di Favo che termina alta

26′ Ancora una punizione per i padroni di casa

29′ Proteste da parte dei padroni di casa per un presunto fallo in area di rigore. Per il direttore di gara non c’è nulla

31′ Il vantaggio sembra aver dato maggior solidità alla formazione di Manoni, che respinge gli assalti della Vigor in maniera ordinata

36′ Sfuma l’azione dei padroni di casa: è fallo in attacco

40′ Punizione per la Vigor

45′ Primo tempo che si avvia alla conclusione con la Samb in vantaggio

SECONDO TEMPO

1′ Al via il secondo tempo

3′ Pareggia la Vigor con Pesaresi: il suo colpo di testa trafigge Guido Guerrieri

8′ Bastano pochi minuti ai padroni di casa per ribaltare il risultato: Baldini sigla il gol del 2-1

15′ Manoni sostituisce Feliz con Cardella e Vita con Alboni

17′ Samb che prova a ricomporsi e a far capolino in avanti

18′ Cambio tra le file della Vigor: fuori Balleello, dentro Vrioni

21′ Terzo gol della Vigor, ancora Baldini a segno. Destro chirurgico, Guerrieri non può nulla

23′ Altre due sostituzioni in casa Samb: Amato per Viscardi e Del Moro per Proia

28′ Rigore per i padroni di casa: fallo di Agostinone

29′ Pesaresi sigla su rigore la doppietta personale. La Vigor cala il poker

31′ Sostituzione tra le file della Vigor: esce Pesaresi, dentro Mancini

32′ Occasione Samb! Il mancino di Marras colpisce il palo

34′ Quinto gol della Vigor, a segno l’ex Marini sugli sviluppi di un corner

37′ Mister Clementi chiama il cambio: fuori Kerjota, dentro Marcucci

40′ Sostituzione Vigor, esce Olivi per D. Pesaresi

45′ 2 minuti di recupero assegnati

45+1′ GOL DELLA SAMB, HA SEGNATO CARDELLA. Torna al gol l’attaccante numero 7, che servito da Marras realizza un gol che di fatto chiude la partita.