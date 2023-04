SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Porto d’Ascoli Calcio comunica tutte le info sui biglietti per il match contro il Tolentino, valido per la trentatreesima giornata Serie D e in programma domenica 30 aprile (ore 15) allo stadio Riviera delle Palme.

Tutte le info al seguente link.

La gara sarà diretta dall’arbitro Giovanni Giannì di Reggio Emilia, con assistenti Luca Passeri e Niccolò Agostino di Roma 1.