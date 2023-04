SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultima gara in trasferta per la Samb che affronterà la Vigor Senigallia, domenica 30 aprile alle ore 15 allo Stadio “Goffredi Bianchelli” di Senigallia.

Lo scorso anno i rossoblu hanno partecipato al campionato di Eccellenza Marche classificandosi in prima posizione a 65 punti guadagnandosi la promozione in Serie D. La squadra di mister Clementi è tornata nella prima serie dilettantistica dopo 18 anni dall’ultima volta.

L’ultimo precedente con la Samb risale all’18 dicembre 2022 quando la squadra di Clementi è riuscita a strappare la vittoria in trasferta nel finale al “Riviera” grazie al gol di Mancini e Kerjota che hanno risposto al vantaggio iniziale di Proia. L’ultimo precedente al “Bianchelli” risale all’8 settembre 2013 e sorride ai sambenedettesi quando vinsero per 2-3 grazie alla doppietta di Tozzi Borsoi e al gol di Padovani.

Nel campionato in corso la formazione di Clementi è posizionata al secondo posto a 64 punti a soli quattro punti dal Pineto primo in classifica.

I risultati ottenuti fino ad oggi sono i seguenti: 19 vittorie, 7 pareggi e 6 le sconfitte giunti alla 32^ giornata.

Sono 46 i gol segnati e 30 quelli subiti e con queste statistiche la Vigor Senigallia è la terza squadra con il miglior attacco del girone e rientra nella top 5 delle difese che ha subito meno gol.

Tra gli ex Samb, spunta il difensore Alex Marini che ha vinto con i rossoblu il Campionato di Serie D nella stagione 2012-2013.

Giocatori da tenere d’occhio: Sabah Kerjota, attaccante 2001 ex Montefano e Anconitana, è alla sua prima esperienza in Serie D. Fino ad oggi ha segnato 9 gol e servito 10 assist. Denis Pesaresi, attaccante classe 1992 nativo di Senigallia, ha giocato per ben 9 stagioni in rossoblu di cui le ultime 4. Nella stagione in corso ha messo a segno 10 gol e 3 assist. Lorenzo Mancini, centrocampista classe 1998, autore di 7 gol e 4 assist.

Una sfida che per la Vigor vale moltissimo in termini di primo posto, per la Samb invece il discorso è un po’ diverso. Nonostante la salvezza guadagnata matematicamente nello scorso turno contro il Vastogirardi, i rossoblu potrebbero ancora agganciare la zona play-off in caso di passi falsi da parte del Cynthialbalonga e Fano ma l’esclusione per tre anni dai ripescaggi renderebbe inutile questo risultato sportivo.