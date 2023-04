Il Sindaco Sergio Loggi e il presidente del Consiglio comunale Antonio Riccio hanno partecipato all’evento organizzato presso il Villaggio Coldiretti di Bari: l’Isc di Monteprandone è stato l’unico Istituto comprensivo in tutte le Marche a ricevere il premio.

Durante l’anno scolastico, partendo dalla lettura del libro “Per questo mi chiamo Giovanni” che racconta la storia del magistrato Giovanni Falcone, gli studenti hanno svolto una riflessione sulle tematiche della legalità, della giustizia, del rispetto delle regole con lo scopo di sensibilizzarli nella scuola e fuori e tanti obiettivi:

– educare alla solidarietà e alla tolleranza

– formare l’uomo e il cittadino, nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione

– acquisire i valori che stanno alla base della convivenza civile, nella consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri e nel rispetto degli altri e della loro dignità

– sviluppare il senso critico per scoprire di conseguenza i percorsi nascosti dell’illegalità

trasmettere valori e modelli culturali di contrasto alle mafie.

Al termine del progetto gli studenti hanno realizzato un cartellone in cui la parola Legalità viene “esplosa” in tante altre parole sulle quali riflettere e un dodecaedro con i primi dodici articoli, i principi fondamentali della Costituzione Italiana e proprio questi elaborati sono stati premiati dalla Coldiretti.

Grande orgoglio per il Sindaco Loggi, che ha dichiarato: “La piccola delegazione di studentesse è salita sul palco, accompagnata dalla Dirigente Dott.ssa Roberta Capriotti e dalle insegnanti Debora Amabili, Valentina Bisonni, Patrizia Bonfini e Lucia Perazzoli, che insieme alle colleghe e ai colleghi svolgono ogni giorno un lavoro egregio per far educare le nostre figlie e i nostri figli.

E’ un motivo di vanto per tutta la nostra comunità ottenere un riconoscimento per l’impegno che i nostri ragazzi e le nostre ragazze stanno mettendo per diventare cittadini e cittadine di domani!

E’ stato un piacere rincontrare anche un amico del nostro territorio, Massimiliano Ossini conduttore e testimonial della manifestazione di Coldiretti. Sui temi della legalità, della giustizia e la lotta all’illegalità stiamo lavorando tanto come Amministrazione comunale promuovendo, in collaborazione con Associazioni, Istituzioni e Forze dell’Ordine, iniziative culturali e progetti che possano tenere sempre vivo il senso civico e il rispetto delle regole”.