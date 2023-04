SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Inaugurato lo Sportello al Territorio nella sede sambenedettese della Confesercenti.

«Il sindaco Antonio Spazzafumo si è unito all’assessore regionale Andrea Maria Antonini per portare il saluto delle istituzioni in occasione dell’inaugurazione dello Sportello al Territorio nella sede sambenedettese della Confesercenti, che svolgerà la funzione di servizio di cassa diretta e finanza agevolata per il credito, dedicata principalmente alle micro imprese dell’area sud delle Marche.

Il sindaco Spazzafumo ha tenuto a sottolineare l’importanza di offrire adeguato supporto all’iniziativa imprenditoriale sul territorio, con particolare riguardo alle proposte progettuali dei giovani.

“L’Amministrazione comunale è sempre attenta – ha detto il primo cittadino – a chi investe e rischia in prima persona per fare impresa e creare ricchezza e posti di lavoro. Accogliamo quindi favorevolmente l’impegno di Confesercenti, che con il suo nuovo Sportello si adopera nell’informazione e nel sostegno della piccola imprenditoria, linfa del settore commerciale. Quanti avranno modo di avvalersi di questo nuovo servizio, avranno modo di rendersi conto dell’importanza per un’impresa di avere il giusto sostegno per superare i momenti di difficoltà – siano essi all’avvio o durante un brutto periodo per l’attività”».