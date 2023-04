SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giochi matematici Bocconi, il Liceo Rosetti ancora una volta in finale nazionale. Segue la nota ufficiale:

«Brillantissimo risultato per il Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto del Tronto che vedrà tre suoi studenti in finale nazionale ai Campionati Internazionali di Giochi matematici, organizzati in Italia dal centro Pristem-Bocconi.

Valerio Gattoni (5 M) per la categoria L2, Ruggero Piciacchia (3 D) e Luca Pignotti (4 M) per la categoria L1 sono infatti i vincitori, per gli istituti superiori, della semifinale di zona che ha messo alla prova studenti del territorio provinciale.

Giunta quest’anno alla 30^ edizione italiana, la competizione internazionale ha visto lo scorso 4 marzo i quarti di finale di zona, con circa 400 concorrenti; il 18 marzo, presso il liceo Rosetti, sono stati circa 190 i concorrenti tra i quali hanno avuto la meglio 26 studenti, appartenenti a vari gradi di istruzione, che andranno alla finale nazionale fissata a Milano per il 13 maggio. Per quanti la supereranno ci sarà la finalissima internazionale, prevista a Wrocław, in Polonia, il 25 e 26 agosto 2023.

Gli studenti selezionati sono stati premiati il 17 aprile nella sede del liceo sambenedettese: la Dirigente Scolastica Stefania Marini ed il professor Luciano Zazzetti (referente di zona per i Campionati Pristem-Bocconi) hanno avuto modo di complimentarsi non solo con i tre studenti del Rosetti che, come già accaduto in passato, rappresenteranno la scuola e l’intero territorio della provincia alla finale di Milano, ma anche con tutti coloro che, partecipando alle diverse fasi, hanno messo in evidenza il ruolo che il Rosetti svolge nella promozione delle eccellenze in ambito matematico».