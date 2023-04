SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Presentata in Sala Consiliare la nona edizione della “Trio Silver – Città di San Benedetto del Tronto”, gara di triathlon olimpico organizzata dalla Polisportiva Asd Porto85, in programma domenica 30 aprile.

Presente l’Assessore allo Sport Cinzia Campanelli: «Siamo pronti per la 9^ edizione della gara di Triathlon promossa dall’Associazione Porto85. Questa manifestazione sportiva chiude un mese di aprile che è andato alla grande, con vari eventi sportivi. Si chiude un insieme di competizioni, messe insieme anche per concretizzare una parola tanto usata come “destagionalizzazione”. Siamo sulla buona strada. A maggio ci riposeremo un po’, per poi concludere con “Corri con Martina” il 28 maggio. Questo lungomare è un po’ il nostro tesoro, capisco il disagio per gli automobilisti ma la nostra città dev’essere accogliente anche nei periodi un po’ più “morti“. È una città attraversabile e percorribile anche con altri mezzi: su 52 settimane, se anche fosse che 4-5 domeniche in un anno gli spazi vengano sacrificati per eventi, il guadagno è comunque evidente”.

È stato Roberto Marcelli a spiegare i dettagli della gara: “Siamo felici di essere arrivati alla nona edizione, perché organizzare una gara di triathlon (olimpico nel nostro caso) è difficile. Tutte le discipline saranno accentrate nella zona cambio della Rotonda di Porto d’Ascoli. Quattro giri di bici sul lungomare, due giri di corsa su pista ciclabile: chiudere tutta la pista è difficile, perciò la comunicazione è fondamentale. Con 200 atleti iscritti, siamo contentissimi. Avremo 10 uomini in mare, con la Lega Navale che ci darà una mano. Creiamo un po’ di caos, ma fa sempre piacere avere gente».

È intervenuto anche il Presidente della Porto85 Roberto Silvestri: “Sono soddisfattissimo di questo triathlon, perché gli iscritti sono comunque tanti. Ringrazio il Comune e mi complimento con gli atleti”.

Giovanni Alessi: “Queste manifestazioni vengono organizzate grazie a contributi della Comunità di San Benedetto, anche in periodi in cui non si può fare leva sul turismo balneare”.

Manrico Urbani, parte del gruppo di organizzatori, ha voluto ringraziare anche il Comandante della Capitaneria di Porto e il Circolo Nautico.

Il blocco del traffico sarà operativo a partire dalle 7 di mattina di domenica: poi, alle 13, verrà riaperto il lungomare e via dei Mille.