SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’A.S. Sambendettese Calcio a 5 presenta ufficialmente la maglia Speciale in vista dei play-off.

Segue il comunicato della società rossoblù:

“In attesa di conoscere il nostro avversario per la Finale Playoff di venerdì 5 maggio vi sveliamo la maglia speciale realizzata per l’occasione, indossata da Gregorio Firmani: la nostra è una storia radicata nel passato e faremo di tutto per riportare la Samb e San Benedetto dove meritano.

Ma per poterlo fare abbiamo bisogno del vostro sostegno, tutti uniti per la Samb: inizia la battaglia, si lotta per la maglia!”