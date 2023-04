GROTTAMMARE – Grottammare, cinghiale attraversa la carreggiata e viene colpito da una vettura in corsa. L’incidente è avvenuto ieri sera, all’uscita dell’Autostrada A14. Le parole di un testimone: «Procedevo a circa 70-80 metri di distanza dall’auto coinvolta, una station wagon di grandi dimensioni. In corrispondenza di un fitto canneto, il grosso animale è sbucato all’improvviso in mezzo alla carreggiata, venendo colpito in pieno dal malcapitato automobilista. L’animale è stato sbalzato contro il guardrail: probabilmente è morto sul colpo. La vettura ha subito danni importanti al paraurti anteriore».

Non si tratta del primo scontro tra auto e cinghiale verificatosi nella zona dello svincolo autostradale grottammarese: una dinamica simile era stata riscontrata nell’impatto avvenuto il 18 dicembre scorso.