Il mercato immobiliare nel 2023 sta vivendo una fase delicata, considerando che è influenzato dall’aumento generale dei prezzi e dei tassi d’interesse dei mutui, e dalla guerra in Ucraina, ma tuttavia si vede un mercato con condizioni economiche più favorevoli per chi dispone di liquidità e per chi dall’estero vede nell’Italia un mercato molto conveniente per investire nel mattone.

Secondo i dati dell’agenzia immobiliare Magia, basati sulla domanda di acquisto della prima casa e la sostituzione della stessa, proprio perché la pandemia ha cambiato il nostro modo di vivere e la casa ha acquistato un altro valore, nei primi mesi del 2023 molti dei nostri clienti hanno cercato soluzioni indipendenti o semi indipendenti con giardino in periferia e immobili di nuova costruzione o ben ristrutturati nei grandi centri abitati.

Un altro trend in aumento individuato è la ricerca degli immobili nelle zone turistiche vicino al mare come a San Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima, Alba Adriatica o Tortoreto, da destinarsi come seconda casa.

È evidente che in tempi di incertezza dal punto di vista economico, gli italiani tendono a fare degli investimenti sui beni di rifugio, come quello del mattone che hanno un valore destinato a durare e sono la base per costruire un futuro solido.

