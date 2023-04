GROTTAMMARE – Sabato 15 Aprile, presso il parco Primo Maggio di Grottammare, si è tenuta una caccia al tesoro ecologica. L’evento è stato organizzato dalla Cooperativa sociale “A piccoli passi”, in collaborazione con le Associazioni L’Astrolabio e Questione Natura, e ha coinvolto bambini dai 4 anni in su che hanno potuto conoscere, attraverso prove di vario genere, giochi e laboratori, alcuni punti importanti contenuti nell’Agenda 2030, quindi di grande valenza ecologica ed in riferimento al rispetto dell’ambiente.

Il riscontro da parte dei partecipanti è stato molto positivo e l’evento si è comunque concluso nella sua totalità, nonostante le condizioni metereologiche non fossero delle migliori, nel pieno spirito della modalità “outdoor education”.

L’evento fa parte di un percorso più ampio che vedrà la sua conclusione con due sessioni realizzate, a giugno, presso alcune classi delle scuole dell’infanzia di Grottammare, in collaborazione con la referente Eco School.