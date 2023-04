SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da sabato 29 aprile a lunedì 1° maggio lo specchio di mare antistante San Benedetto ospita la tappa del circuito nazionale “Trofeo Optimist Italia Kinder – Joy of moving”, che porterà oltre 300 giovanissimi velisti provenienti da tutta Italia sulla Riviera delle Palme, per l’organizzazione del Circolo Nautico Sambenedettese.

Per la precisione, ad oggi sono 322 iscritti che si affronteranno in tre giorni di regate nelle categorie Divisione A (11/14 anni) e Divisione B (9/11 anni). Tutte le squadre alloggeranno negli alberghi di San Benedetto e Porto d’Ascoli e, tra allenatori ed accompagnatori, saranno presenti circa 700 persone, con grande beneficio per la bilancia economica sambenedettese, ulteriormente favorita in bassa stagione dal turismo sportivo, vero volano per esercenti, albergatori e commercianti della città. La partenza di ciascuna regata è prevista per le ore 12, mentre le premiazioni saranno suddivise per categorie e avranno luogo lunedì in base agli arrivi.

Anche il Circolo Nautico Sambenedettese prenderà parte all’importante competizione con alcuni velisti che già hanno nel loro carnet delle vittorie importanti e altri che per la prima volta affronteranno una competizione agonistica, avendo però dalla propria parte il conforto delle acque di casa. Nella Divisione A il Cns sarà presente con Alberto Nibbi, Giorgio Nibbi, Carola Ricci, Alessandro Costa, Nicolas Giorgi e Stefano Pagano, mentre nella Divisione B gareggeranno Hiro Massi, Alessandro Massi e Mattia Bonatti. La gara, che si svolge sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e di Optimist Italia, ha il patrocinio della Regione Marche e del comune di San Benedetto e si avvale della collaborazione di Fortek Nautica.