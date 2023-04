SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pronto Soccorso dell’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto, continua la grave carenza di personale medico. Segue la nota dell’Azienda Sanitaria Territoriale:

«L’AST di Ascoli Piceno intende informare la cittadinanza in merito alla situazione del Pronto Soccorso di San Benedetto del Tronto che non è immune alla problematica generalizzata di grave carenza di personale medico. Non a caso la tematica è all’ attenzione del ministero e del governo al fine di trovare modalità di valorizzazione, anche economica, per chi lavora in prima linea con carichi di lavoro elevati e maggiore responsabilità medico-legale.

Anche nella Regione Marche si sta varando un protocollo di intesa per valorizzare con tariffa di 100 euro orari le prestazioni aggiuntive garantite da medici dipendenti.

È indispensabile garantire le ferie estive al personale medico, infermieristico e agli operatori socio sanitari che operano al Pronto Soccorso con costante professionalità e forte appartenenza all’azienda sanitaria: gli specialisti con il loro Know how possono integrare il percorso assistenziale dei pazienti che afferiscono al PS.

La soluzione di una graduatoria di medici del Mazzoni e del Madonna del Soccorso a cui poter attingere, eventualmente, a ricoprire turni al Pronto Soccorso di San Benedetto del Tronto è, pertanto, del tutto temporanea in attesa di un concorso a tempo indeterminato gestito dall’INRCA per medici specialisti nella disciplina della Medicina d’Urgenza.

In vista dell’incremento di accessi previsto per l’estate, che non può essere sottovalutato, si stanno varando ulteriori soluzioni, come un bando per assunzione di medici neolaureati per l’apertura di un terzo ambulatorio per i codici minori oltre alla messa in sicurezza dei codici di gravità con la scelta di uno specialista adeguato dell’ospedale come già avvenuto in tutte le altre realtà marchigiane.

Al Pronto Soccorso di San Benedetto del Tronto sono già attivi tutti i protocolli regionali e aziendali per garantire la corretta gestione delle patologie tempodipendenti (come infarti, ictus e traumi maggiori), cioè le patologie che mettono a rischio la vita del paziente, con raggiungimento dei tempi previsti dagli standard internazionali, quindi il PS di SBT è un posto sicuro per i cittadini relativamente alle prestazioni di PS cioè di

emergenza/urgenza.

I tempi di attesa per le patologie minori sono in linea con quelle di altri PS, si tratta di casi che non dovrebbero afferire al PS ma comunque qui trovano una soluzione, anche se con tempi coerenti con la non urgenza del caso. Sono già attivi e funzionanti i percorsi fast-track per le specialità previste (ginecologia, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, pediatria, neurologia) con criteri di inclusione ed esclusione definiti, è attivo un regolamento per il ricovero urgente e per il sovraffollamento. Sono previsti percorsi distinti per i pazienti covid e no covid.

L’AST di Ascoli Piceno rappresenterà un punto di forza nel nuovo modello regionale anche in considerazione del suo ruolo con i territori limitrofi non solo marchigiani. La nuova organizzazione sanitaria, garantendo più autonomia alle nuove aziende sanitarie, sarà in grado di formulare risposte ai reali fabbisogni dei territori, in considerazione di una sanità dinamica e più efficiente».