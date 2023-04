GROTTAMMARE – Sarà al teatro delle Energie di Grottammare l’anteprima nazionale dello spettacolo del comico abruzzese Angelo Carestia che, per la prima volta con una band tutta sua, la Markuzzo Band, porterà sul palco domenica 30 aprile, alle ore 21,15, uno spettacolo a tutto tondo tra musica dal vivo, comicità, canto, imitazioni e personaggi esilaranti. Ospite d’eccezione dello show, a cura dell’associazione grottammarese Lido degli Aranci, sarà il comico di Zelig Rocco il Gigolò.

Campano di nascita ma romano di adozione, Rocco Ciarmoli ha mosso i primi passi artistici come animatore nei villaggi turistici per poi frequentare la scuola internazionale di teatro “Circo a Vapore“, specializzandosi in commedia dell’arte. Perfezionatosi alla Bont’s International Clown School di Ibiza, ha recitato anche al cinema e nelle fiction, è stato protagonista di molti spot pubblicitari e nel 2000 ha fondato il trio comico Le Tutine, con cui nel 2002 è approdato in tv nel programma Zelig Cabaret su Italia Uno di cui ha fatto parte del cast fisso dal 2002 al 2007; nel frattempo ha partecipato a vari programmi televisivi tra cui Striscia la Notizia, la Fabbrica del Sorriso, Guarda che Luna, Matinee, X Generation, i Caruso, Faccia da comico.

Il costo del biglietto è di 10 euro. Prevendite a Grottammare presso il caffè Ramona e il bar Spadino, a San Benedetto del Tronto presso il LaborFoto di Domenico Campanelli.

Per informazioni: 335 6234568 e sui canali social ufficiali.