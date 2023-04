PEDASO – Il progetto “Mi riconosco, mi racconto, mi esprimo”, che ha coinvolto i ragazzi della classe III A della scuola secondaria di I grado di Pedaso, ha previsto la realizzazione di un laboratorio teatrale in orario extracurricolare condotto dall’attore e regista Piergiorgio Cinì e ha portato alla realizzazione di uno spettacolo, che vuole anche essere un momento di riflessione proposto dall’Istituto Pagani di Monterubbiano riservato sia a genitori sia a studenti sia a docenti e amministratori.

Lo spettacolo teatrale, dal titolo “Canto per la libertà” e voluto in occasione della ricorrenza del 25 aprile, si terrà venerdì 28 aprile, alle ore 21,15, al Cine teatro Valdaso di Pedaso con ingresso libero fino a esaurimento posti e con replica aperta alle scolaresche (su prenotazione) sabato 29 aprile alle ore 11. L’evento ha il patrocinio gratuito del comune di Pedaso ed è stato possibile anche grazie alla preziosa collaborazione del Gruppo Teatrale Pedaso oltre che alla disponibilità di genitori e docenti.

Partendo da testimonianze originali legate a momenti bui della nostra storia passata e recente e dall’elaborazione di testi di autori famosi del Novecento, si è voluto fare un parallelo con le tante situazioni di conflitti tuttora in corso, mettendo i ragazzi nella condizione di riflettere su temi fondamentali come la pace, la solidarietà e l’accoglienza. Quest’ultimo tema sarà al centro della seconda parte della pièce, grazie alla riduzione e alla trasposizione scenica di “Il lungo viaggio” di Leonardo Sciascia e di “Solo andata” di Erri De Luca, che affrontano proprio il tema dell’accoglienza dei migranti qui entrato a pieno nell’ esperienza quotidiana dei ragazzi grazie alla

funzione liberatoria e socializzante del teatro, che gli ha dato la possibilità di essere protagonisti sulla scena. Il teatro, infatti, può essere un importante strumento per la formazione di una coscienza critica oltre che della consapevolezza della necessità di un impegno quotidiano per costruire una società libera, giusta, democratica e solidale.