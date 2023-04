Per fare innovazione, partire dal mindset è fondamentale. Cambiare il passo di un’impresa, piccola o grande che sia, vuol dire modificare prima di tutto la cultura interna dell’azienda che passa, anche e soprattutto, dalle modalità di affrontare i processi e i diversi passaggi del flusso progettuale o produttivo.

Che voi siate imprenditori e manager di un’impresa di produzione, di consulenza o di servizi il discorso è lo stesso: serve adottare strumenti che permettano di evolvere in modo snello e rapido, e di cambiare repentinamente rotta se necessario. In Webeing.net applichiamo questo approccio ogni giorno, con grandi soddisfazioni, e per questo vorrei darvi qualche consiglio.

Un metodo efficace per governare la complessità facendo innovazione. Ecco cos’è il Design Thinking

La complessità è come una grande nave in un mare in tempesta: per mantenere la rotta è necessario imparare a governarla, sempre. Per farlo, è possibile abbandonare il classico e romantico timone, e trasformare in modo innovativo le modalità di azione.

Uno strumento che ci viene in soccorso è proprio il Design Thinking, un insieme di metodi pratici che parte da un approccio creativo e collaborativo per arrivare a generare un risultato finale condiviso e ben progettato sin dall’inizio.

Favorendo la partecipazione di tutti gli attori in gioco, posizionando le loro idee e i loro bisogni al centro dell’intero processo, il Design Thinking permette di dividere il percorso di progettazione (di un servizio, di un prodotto, di una strategia di marketing, di un piano di comunicazione) in fasi, traendo da ognuna il massimo valore possibile da trasferire nello step successivo e, di conseguenza, nel prodotto finale.

Grazie al Design Thinking è possibile:

Analizzare i problemi in modo concreto, organizzando e mettendo a sistema tutte le informazioni di partenza

Integrare in modo generativo e trasformativo i bisogni degli utenti e la necessità di innovazione

coinvolgente, partecipato e attivo Mettere a terra le idee per poi valutarle, analizzarle, trasformarle, muoverle nel tempo e nello spazio

Per tutti questi motivi, il Design Thinking è passato dall’essere un approccio dedicato principalmente all’architettura, all’urbanistica e all’ingegneria, a divenire un metodo efficace utilizzato nei campi più disparati.

Ad esempio, in Webeing.net è diventato il nostro pane quotidiano nello sviluppo di strategie di marketing e di soluzioni digitali per l’innovazione.

Problem solving, analisi rapide, decisioni veloci. Perché adottare il Design Thinking come metodo strategico

Il Design Thinking consente di trasformare il modo di pensare e di far emergere soluzioni. Le migliori pratiche di Design Thinking, infatti, permettono di risolvere i problemi sfruttando le potenzialità del pensiero critico per:

Fare sperimentazione

Immaginare il futuro, visualizzandolo

Attraverso una serie di momenti chiave, è possibile passare da una fase divergente a una fase convergente in modo rapido e fluido, tenendo sempre le persone al centro, senza smettere mai di generare valore.

Ecco di seguito le tappe fondamentali di un processo di Design Thinking degno di questo nome.

Empatizzare: raccogliere informazioni sulle persone e i loro bisogni, tenendoli sempre al centro, mettendosi nei panni di ogni attore coinvolto.

Rapidità di esecuzione, risparmio di tempi e costi. Scegliere il Design Thinking in ottica di ottimizzazione delle risorse e sostenibilità

Grazie a un processo di Design Thinking è possibile progettare il futuro in modo sostenibile, ottimizzando le risorse; l’impatto sull’azienda sarà sicuramente trasformativo e il cambiamento nella cultura aziendale consentirà di far diventare questi approcci naturali, facendoli entrare nel DNA dell’impresa.

Ogni fase del processo genera non solo un grande valore ma dà un input chiaro alla fase successiva per un andamento del percorso fluido, senza intoppi e sempre più rapido.

Nella fase finale del processo si avrà una mappa chiara e visualizzabile delle prossime tappe, in modo da capire con quali mezzi raggiungerle senza avere sorprese nel frattempo.

Il percorso, quindi, oltre ad ottimizzare i tempi di progettazione, minimizza i rischi e consente di prevedere le spese necessarie per affrontare le fasi di produzione, pianificando anche gli obiettivi e i risultati da raggiungere. Per questo, prima di partire, affidati a una mappa chiara, snella e resiliente: ora sai come puoi farla, realizzala con il Design Thinking! Se vuoi, posso darti una mano.

A presto,

Enrico Corinti – CEO Webeing.net

