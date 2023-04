SAN BENEDEETTOI DEL TRONTO – Nella riunione di mercoledì 26 aprile la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– le modalità di svolgimento della fiera della Festa del Primo Maggio all’Agraria;

– l’atto di indirizzo per la selezione di un soggetto operante nel Terzo Settore che assuma il ruolo di gestore delle spiagge libere ad alta accessibilità;

– l’atto di indirizzo per l’assegnazione delle risorse statali riconosciute nel 2022 all’Ente e all’Ambito Territoriale Sociale – ATS 21 per la promozione del sistema integrato di educazione rivolto ai bambini nella fascia di età da 0 a 6 anni;

– l’atto d’indirizzo per l’affidamento della gestione del Cinema Teatro “Concordia” per i periodi da ottobre a 2023 a giugno 2024 e da ottobre 2024 a maggio 2025 e per l’allestimento di un’arena cinematografica all’aperto per gli anni 2023, 2024 e 2025;

– l’allestimento della mostra “Van Orton: The Game” alla Palazzina Azzurra e l’erogazione di un contributo di € 25.000,00 nonché la concessione del patrocinio comunale per la realizzazione dell’iniziativa;

– la variazione di bilancio necessaria per destinare contributi al Carnevale Sambenedettese, alla Festa del Primo Maggio e per l’assegnazione dei riconoscimenti agli atleti cittadini di categoria “Junior” che hanno riportato rilevanti risultati nel 2022.