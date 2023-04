59° TORNEO DELLE REGIONI UNDER 17, SEMIFINALE

MARCHE – CAMPANIA 3-0

MARCHE (4-2-3-1): Orsini; Ciottilli, Cerquozzi, Pietropaolo, Cosignani; Morini (29’ st Beu), Morelli, Mangiacapre; Castignani (1’ st Manna); Sergiacomo (32’ st Gaspari), Pierluigi.

A disposizione: Bellucci, Saponaro, Nobili, Alessandroni, Frulla, Corrado. Allenatore Francesco Baldarelli

CAMPANIA (4-3-1-2): Aprile; Iaccarino, Natale, Spina (37’ st De Maio), Pone; Penza, Arzillo, Delli Paoli; Barone Iumaga (24’ st Gaglione); Del Prete (5’ st Braccioforte), Catapano.

A disposizione: Buono, De Rosa, Coppa, Durantino, Somma, Peluso. Allenatore Valerio Gazzaneo

MARCATURE: 35’ st autorete Iaccarino, 42’ st rigore Pierluigi, 44’ st Gaspari.

NOTE: al 4’ pt Catapano sbaglia un rigore (parato). Corner 4-3. Recupero 2’+4’.

VINOVO – La favola nel 59° Torneo delle Regioni della Rappresentativa Marche Under 17 continua dopo aver battuto nel finale con un secco 3-0 la Campania. I marchigiani ci ritagliano uno spazio tra i protagonisti di questa competizione arrivando in finale dove riaffronteranno il Piemonte Valle D’Aosta.

Nella semifinale odierna a farsi notare nel primo tempo è il giovane portiere Orsini che ha parato un rigore a Catapano mantenendo la porta inviolata. Nel finale di gara a sbloccare il match è un autogol di Iaccarino, di lì a poco raddoppia Pierluigi dal dischetto e a mettere la finale in cassaforte è Gaspari.

Queste le dichiarazioni di mister Baldarelli al termine della gara: “È stata una partita difficile come sapevamo, la Campania ha delle individualità importanti. Il nostro portiere è stato bravo a respingere il rigore e abbiamo reagito poco dopo colpendo il palo. Nel secondo tempo ci siamo sistemati e con i cambi abbiamo portato a casa un risultato tondo. Va fatto un grandissimo elogio per il cuore e l’applicazione dei ragazzi che portano in alto le Marche. Questa finale è una dimostrazione che il settore giovanile marchigiano sta lavorando molto bene”.