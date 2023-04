SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione della IX edizione del gara di triathlon “Trio Città di San Benedetto del Tronto”, la viabilità della città subirà alcune variazioni nei giorni di sabato 29 e domenica 30 aprile.

A partire dalle 14 di sabato 29 aprile e fino a fine manifestazione, in piazza D’Acquisto insisterà il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito per tutti i veicoli.

Inoltre, domenica 30 aprile, a partire dalle 7 e fino a fine manifestazione, i medesimi divieti insisteranno su tutto il lungomare, in via Fiscaletti, via Pasqualini, via delle Tamerici, via Tedeschi, via Trento, via Maffei, via dei Mille, via del Mare e via dei Laureati.

Il Comando della Polizia Municipale sottolinea che, a fronte delle consistenti modifiche alla viabilità, il transito nelle aree interessate dall’evento e la sosta dei veicoli sulle strade che adducono al percorso di gara saranno limitati. Laddove possibile, si raccomanda quindi di impiegare percorsi alternativi per il transito ed evitare il passaggio nelle aree immediatamente adiacenti all’evento.