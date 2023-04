ASCOLI PICENO – Nei prossimi giorni uscirà l’ Avviso Pubblico per esame, in forma consorziata tra le Ast di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno per la formazione di una graduatoria per assunzioni, a tempo determinato, di Assistente Amministrativo ( Area degli Assistenti – Ruolo Amministrativo ) , rivolto a diplomati.

Si tratta del primo avviso concorsuale tra Ast del Sistema Sanitario Regionale dopo l’entrata in vigore della nuova legge di riordino del sistema il 01 gennaio 2023, e la Cisl Fp Marche giudica positivamente il fatto che tre Ast condividano un medesimo percorso di selezione in una ottica di razionalizzazione dei costi e del tempo.

La Cisl Fp Marche al fine di supportare coloro che decideranno di presentare domanda organizza un corso di formazione, in videoconferenza, con docenti qualificati, in cui si affronteranno le due materie oggetto della prevista prova scritta , con quesiti a risposta multipla : Diritto Amministrativo e Legislazione Sanitaria Regionale e Nazionale.