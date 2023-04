GROTTAMMARE – Un nuovo episodio dedicato alle novità della nuova passeggiata della città, parzialmente aperta al pubblico domenica 23 aprile.

Il tratto interessato dai lavori di riqualificazione, iniziati subito dopo la scorsa estate, parte da Piazza Kursaal fino allo chalet Savana per un costo totale di 2 milioni di euro.

L’opera è finanziata per 1.830.000 euro con mutuo, per 120mila euro con contributo regionale e con fondi comunali per la somma restante.