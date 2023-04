SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Estendere lo sport a tutti e far capire come sia possibile abbattere le barriere sportive che tanto temiamo è uno dei nostri obiettivi”

L’Associazione di promozione sociale “Lasciatemi Volare” nasce con la volontà di far esprimere lo straordinario e unico talento che ognuno di noi porta dentro se attraverso l’organizzazione di attività sportive ed eventi culturali che favoriscano l’inclusione, l’arricchimento e, soprattutto, la partecipazione.

Nella giornata di Sabato 29 Aprile 2023 organizza delle uscite in mare inclusive e ricreative per adulti e bambini con una barca a vela.

“Con queste giornate di inclusione cercheremo di regalare un’esperienza in barca a vela a tutti coloro che non hanno avuto la possibilità per disabilità di vario tipo”

L’evento si svolgerà presso la Fortek Nautica al porto di San Benedetto del Tronto ed avrà come obiettivo estendere lo sport della vela davvero a tutti e far capire come sia possibile abbattere le barriere sportive che tanto temiamo.

“Sarà una giornata che ci permetterà di rendere accessibile lo sport – dichiarano gli organizzatori – e in particolare la vela a tante persone diverse tra loro che capiranno che l’unica cosa che conta è giocare di squadra.”

La partecipazione è gratuita e alla fine di ogni veleggiata sarà offerto ai partecipanti che si sono messi in gioco e ai loro amici e familiari un piccolo rinfresco per stare insieme. Per partecipare è possibile contattare l’associazione tramite la pagina Facebook “Lasciatemi Volare”. https://www.facebook.com/lasciaremivolareAPS