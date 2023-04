RIPATRANSONE – Grande successo di pubblico sabato 22 aprile al teatro “Luigi Mercantini” di Ripatransone, dove è andato in scena l’ultimo appuntamento della rassegna comica “Ridendo con di(a)letto“, a cura dell’associazione Lido degli Aranci e in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Due ore e mezza di esilarante comicità con le mille voci di Angelo Carestia e i divertenti monologhi di ‘Nduccio, la magistrale conduzione di Gloria Conti e le due belle canzoni della tradizione popolare marchigiana cantate da Tonino&Ermanna, “I Menestrelli“, hanno allietato e conquistato il pubblico, che ha trascorso una serata all’insegna del puro divertimento.

Nel corso della serata, inoltre, il presidente dell’associazione Lido Degli Aranci, Alessandro Ciarrocchi, ha consegnato ai rappresentanti della Croce Azzurra di Ripatransone-Cossignano parte del ricavato delle due serate: un piccolo ma significativo gesto di solidarietà.

Il nuovo appuntamento con la seconda rassegna “Ridendo con di(a)letto” è per il prossimo anno. Intanto proseguono gli eventi a cura dell’associazione Lido degli Aranci che, tra le altre cose, il 24 aprile ha anche presentato, in Sala di Rappresentanza del comune di Grottammare, il volume degli Atti su Papa Sisto V: sabato 29 aprile “Ciao Lucio” con Gloria Conti, che canta un tributo a Lucio Dalla insieme ai performers della C.I.D. Academy e alla Ec Studios, e domenica 30 aprile, in prima nazionale, il nuovo show di Angelo Carestia con la Markuzzo Band. Entrambi gli eventi si svolgeranno dalle ore 21,15 al teatro delle Energie di Grottammare. In via di definizione, inoltre, la seconda edizione della rassegna culturale “Librarsi”, in programma per l’estate.

Il costo del biglietto per gli spettacoli è di 10 euro. Prevendite abituali a Grottammare presso il caffè Ramona e il bar Spadino, a San Benedetto del Tronto presso il LaborFoto di Domenico Campanelli.

Per informazioni: 335 6234568.