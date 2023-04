MONTEPRANDONE – Da poco si è chiusa la cena presso il Ristorante San Giacomo con degustazione delle birre artigianali del birrificio La Casa di Cura, e già l’associazione “Le Due Porte” di Monteprandone propone un nuovo evento enogastronomico della serie “Aspettando Fermento Marchigiano”. Mantenendo fede al cliché ormai portato avanti da diversi anni, l’associazione ha organizzato lunedì 24 aprile 2023 in Val D’Orcia (SI), una nuova cena con degustazione di birre artigianali, per la prima volta extra regionale, in Toscana.

Anche questa volta l’incontro ha l’obiettivo di promuovere il nostro territorio attraverso alcune delle prelibatezze che lo caratterizzano.

L’evento, denominato “ASPETTANDO FERMENTO MARCHIGIANO – IL PICENO INCONTRA LA VAL D’ORCIA”, è nato dalla collaborazione tra l’associazione Le Due Porte ed il birrificio artigianale San Quirico di Roberto Rappuoli ed ha riproposto il format, ormai collaudato, dell’incontro tra la buona cucina e le birre artigianali, con l’intento di “far incontrare” il Piceno con la Val D’Orcia in provincia di Siena, attraverso i prodotti gastronomici identificativi dei due territori: le olive ascolane, il ciauscolo e la ribollita.

Il locale del Birrificio San Quirico, lungo il corso di San Quirico, ha registrato il sold out in un batter d’occhio e tutti i partecipanti hanno apprezzato i veri sapori del Piceno.